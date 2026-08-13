O Napoli não abre mão de Gabriel Jesus. Depois da venda de Romelu Lukaku, o Napoli quer dar a Massimiliano Allegri mais um atacante importante, mas antes será necessário abrir mais espaço no elenco e fazer caixa. Como informou Fabrizio Romano em seu canal no YouTube, recentemente houve novos contatos entre Napoli e Arsenal e o clube já conhece todas as condições necessárias para contratar o brasileiro em definitivo.
Getty Images/Calciomercato
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Napoli se aproxima de Gabriel Jesus: novos contatos com o Arsenal
O que falta
Mas ainda falta chegar a um acordo definitivo com Gabriel Jesus sobre contrato e salário: as conversas com o estafe ainda não estão tão avançadas, e o atacante também tem outras propostas, embora considere o Napoli um destino interessante. O Napoli pode fechar a operação a qualquer momento, assim que concluir algumas saídas necessárias para abrir espaço no setor ofensivo, entre elas as de Lorenzo Lucca e Noa Lang.
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