Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
CM Grafica Gabriel Jesus Napoli 16 9Getty Images/Calciomercato

Traduzido por

Napoli se aproxima de Gabriel Jesus: novos contatos com o Arsenal

Napoli

O atacante brasileiro do Arsenal é o primeiro alvo para o setor ofensivo: são necessárias duas saídas.

O Napoli não abre mão de Gabriel Jesus. Depois da venda de Romelu Lukaku, o Napoli quer dar a Massimiliano Allegri mais um atacante importante, mas antes será necessário abrir mais espaço no elenco e fazer caixa. Como informou Fabrizio Romano em seu canal no YouTube, recentemente houve novos contatos entre Napoli e Arsenal e o clube já conhece todas as condições necessárias para contratar o brasileiro em definitivo.




  • O que falta

    Mas ainda falta chegar a um acordo definitivo com Gabriel Jesus sobre contrato e salário: as conversas com o estafe ainda não estão tão avançadas, e o atacante também tem outras propostas, embora considere o Napoli um destino interessante. O Napoli pode fechar a operação a qualquer momento, assim que concluir algumas saídas necessárias para abrir espaço no setor ofensivo, entre elas as de Lorenzo Lucca e Noa Lang.

    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Italiano
Genoa crest
Genoa
GEN
Napoli crest
Napoli
NAP