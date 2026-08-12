Romelu Lukaku é o novo jogador do Fenerbahçe. O clube turco oficializou a contratação do atacante belga junto ao Napoli com uma publicação em seus perfis nas redes sociais. Pouco depois, também chegou o comunicado do clube Napoli. Lukaku deixa o Napoli após 2 temporadas, nas quais somou 45 partidas, 15 gols e 11 assistências.
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Napoli, Lukaku oficial no Fenerbahçe: os valores
OS NÚMEROS
O Fenerbahçe pressionou para chegar a um acordo com o Napoli e garantir o atacante belga por 6 milhões de euros. Segundo Francesco Modugno, da Sky Sport, o valor será dividido da seguinte forma: 3 milhões em bônus, 2 por desempenho pessoal e 1 pela conquista do campeonato.
O ANÚNCIO DO FENERBAHÇE
O COMUNICADO DO NAPOLI
No site do Napoli, lê-se: "A SSC Napoli comunica que cedeu em definitivo os direitos esportivos do jogador Romelu Lukaku Bolingoli ao Fenerbahçe Spor Kulübü.
Em 31 de agosto de 2024, Romelu fez sua estreia com a camisa do Napoli, marcando logo de cara na vitória de virada contra o Parma, no Maradona. Ele somou 45 jogos, com 15 gols marcados, entre eles o inesquecível no jogo do quarto Scudetto contra o Cagliari, ao fim de uma poderosa arrancada.
Com o Napoli, conquistou um campeonato e a Supercopa Italiana.
Boa sorte, Big Rom!".
A MENSAGEM DE LUKAKU
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