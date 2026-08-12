No site do Napoli, lê-se: "A SSC Napoli comunica que cedeu em definitivo os direitos esportivos do jogador Romelu Lukaku Bolingoli ao Fenerbahçe Spor Kulübü.





Em 31 de agosto de 2024, Romelu fez sua estreia com a camisa do Napoli, marcando logo de cara na vitória de virada contra o Parma, no Maradona. Ele somou 45 jogos, com 15 gols marcados, entre eles o inesquecível no jogo do quarto Scudetto contra o Cagliari, ao fim de uma poderosa arrancada.

Com o Napoli, conquistou um campeonato e a Supercopa Italiana.





Boa sorte, Big Rom!".







