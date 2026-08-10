Como se lê na nota oficial do Napoli: "Após o trauma contusivo-entorse sofrido durante o amistoso contra o Celta de Vigo, Luca Marianucci foi submetido a exames instrumentais no Pineta Grande Hospital, que evidenciaram uma lesão de alto grau do ligamento colateral medial do joelho esquerdo".
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Napoli, lesão para Marianucci: lesão de alto grau do colateral
Enquanto isso, o Napoli continua os treinamentos no estádio Patini, em Castel di Sangro, sob o comando de Massimiliano Allegri. A equipe foi dividida em dois grupos distintos, que realizaram trabalho na academia e uma série de exercícios voltados às mudanças de direção. À tarde, acontece a segunda sessão do dia.
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