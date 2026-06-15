Nápoles, de olho em Gila: a Lazio está disposta a vendê-lo

O Napoli está prestes a contratar Mario Gila; hoje, em Milão, ocorreu uma reunião entre o diretor esportivo do clube napolitano, Giovanni Manna, e o agente do zagueiro, com o objetivo de chegar a um acordo sobre o salário. A novidade de hoje, segundo Gianluca Di Marzio à Sky Sport, é a abertura da Lazio à venda do zagueiro espanhol nascido em 2000. O clube de Claudio Lotito, de fato, quer realizar uma venda importante para, em seguida, dar início ao mercado de contratações, a fim de montar o time que será colocado à disposição de Rino Gattuso.