O Napoli está prestes a contratar Mario Gila; hoje, em Milão, ocorreu uma reunião entre o diretor esportivo do clube napolitano, Giovanni Manna, e o agente do zagueiro, com o objetivo de chegar a um acordo sobre o salário. A novidade de hoje, segundo Gianluca Di Marzio à Sky Sport, é a abertura da Lazio à venda do zagueiro espanhol nascido em 2000. O clube de Claudio Lotito, de fato, quer realizar uma venda importante para, em seguida, dar início ao mercado de contratações, a fim de montar o time que será colocado à disposição de Rino Gattuso.
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Nápoles, de olho em Gila: a Lazio está disposta a vendê-lo
Gila está na Lazio desde 2022, com um total de 120 partidas e 2 gols. Gila conquistou um título da Liga Espanhola com o Real Madrid em 2022 e conta com 9 convocações para a seleção espanhola. Ele tem contrato com a Lazio até 30 de junho de 2027.