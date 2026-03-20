Nápoles, Conte está confiante: “Colocamos pressão sobre o Inter, agora estamos de olho no título”

O técnico do Napoli, Antonio Conte, falou aos microfones da DAZN após a partida fora de casa contra o Cagliari, válida pela 30ª rodada, vencida por 1 a 0:
Chances de conquistar o título? “Certamente o retorno de alguns jogadores é importante, mas o que conta é estar 100% em forma. Anguissa e McTominay ainda não estão brilhantes, enquanto vi o Kevin em boa forma. Lobo teve um pouco de dificuldade e precisamos recuperar Rrahmani e Di Lorenzo, e esperamos conseguir isso. Acho que com o Neres será difícil. Nestes 7 meses, mantivemos o ritmo; agora precisamos nos classificar para a Champions, mas sabemos que outras equipes também querem isso. Ninguém deve nos impedir de olhar para frente; hoje colocamos um pouco de pressão sobre quem está à frente.”