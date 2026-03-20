cm grafica conte napoli 2025 26 16 9Getty Images

Nápoles, Conte está confiante: “Colocamos pressão sobre o Inter, agora estamos de olho no título”

As declarações do técnico do Napoli após a vitória sobre o Cagliari.

O técnico do Napoli, Antonio Conte, falou aos microfones da DAZN após a partida fora de casa contra o Cagliari, válida pela 30ª rodada, vencida por 1 a 0:




Chances de conquistar o título? “Certamente o retorno de alguns jogadores é importante, mas o que conta é estar 100% em forma. Anguissa e McTominay ainda não estão brilhantes, enquanto vi o Kevin em boa forma. Lobo teve um pouco de dificuldade e precisamos recuperar Rrahmani e Di Lorenzo, e esperamos conseguir isso. Acho que com o Neres será difícil. Nestes 7 meses, mantivemos o ritmo; agora precisamos nos classificar para a Champions, mas sabemos que outras equipes também querem isso. Ninguém deve nos impedir de olhar para frente; hoje colocamos um pouco de pressão sobre quem está à frente.”

  • Você esperava mais do meio-campo e do setor ofensivo? “Cometemos muitos erros, poderíamos ter jogado melhor e controlado mais o jogo, já que o Cagliari não vinha pressionar. No segundo tempo, buscamos o segundo gol; nessas partidas, tudo pode acontecer. Chegamos à pausa com 3 pontos, aguardando os resultados dos outros. São 3 pontos para a zona da Liga dos Campeões; fomos extraordinários nestes 7 meses, mantendo-nos nas primeiras posições. Olhamos para quem está à nossa frente, mas não vamos dar passos em falso; basta pouco para sermos ultrapassados por quem está atrás.”

  • É importante não ter levado gols? “É importante não ter levado gols depois de 11 partidas; hoje, o Cagliari nem sequer chutou a gol. Conseguimos defender bem todos juntos: houve grande empenho e vontade. Os rapazes perceberam a importância da partida, mesmo que tenhamos um pouco de dificuldade para converter as chances.”

  • Depois, na coletiva:

    “Precisamos ser mais pragmáticos; se tivéssemos chegado ao 0 a 2, poderíamos estar mais tranquilos. Eu sempre digo aos rapazes: o 1 a 0 não dá tranquilidade alguma, porque um escanteio, um passe longo, um rebote, uma disputa aérea, você corre o risco de empatar o jogo, de jogar fora dois pontos; mas, de qualquer forma, fomos bem e estou muito contente com o que estamos fazendo, porque continuo dizendo que fizemos algo extraordinário até agora, nestes sete meses, nos quais, mesmo com enormes dificuldades, conseguimos nos manter lá, entre as primeiras posições.

    Agora, praticamente todos os jogadores estão voltando, inclusive os que estavam em recuperação prolongada; eles ainda não estão no auge da forma, mas tê-los todos à disposição me dá a possibilidade de fazer alterações e, mesmo durante a partida, dar um novo fôlego, uma nova energia à equipe, uma nova qualidade.




  • A formação com a dupla de volantes composta por McTominay e De Bruyne precisa ser ajustada para atingir seu potencial máximo? “A questão da dupla de meias é um pouco... não é que seja algo novo, não, porque, jogando da forma como estamos jogando com esse quadrilátero no meio-campo, os jogadores podem mudar: Lobotka pode jogar com Anguissa, McTominay pode jogar com Gilmour, ou seja, Elmas com Lobotka; portanto, a dupla de meias sempre existiu desde que mudamos de sistema. Depois, os jogadores podem mudar, mas o conceito permanece o mesmo nos movimentos, no que eles devem fazer. É inevitável que, quando você tem dois meias específicos, perca um pouco em termos de físico, porque, sem ter McTominay ou Anguissa no meio-campo, ou o próprio Elif, você perde um pouco de físico, talvez ganhe mais qualidade, deveria ganhar um pouco mais de qualidade no passe. Mas o duplo volante sempre usamos; os jogadores podem mudar, mas estamos trabalhando no quadrilátero desde que voltei, ou seja, após a pausa que tivemos em novembro. E vamos continuar, porque, de qualquer forma, é uma situação que eu gosto e que cria problemas para os adversários”.



  • O quanto você está contente por o Napoli ter voltado a não sofrer gols? “Estou contente, antes de tudo, com a vitória, que é a quarta consecutiva e que vem antes de uma pausa. Na última, se vocês se lembram, perdemos em Bolonha e ficamos bem irritados por quinze dias. Agora temos a chance de aproveitar esses quinze dias antes de enfrentar o Milan na retomada do campeonato. Ao mesmo tempo, finalmente conseguimos não sofrer gols. Hoje fomos bem-sucedidos em não deixar o adversário chutar a gol, pois não sofremos nenhum chute a gol. Estou contente nesse aspecto, um pouco menos contente no que diz respeito ao ataque, pois precisamos, de qualquer forma, ser melhores, mais eficazes e mais cruéis quando chegamos à área.”

