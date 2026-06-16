Ele não marcou, mas foi protagonista. Romelu Lukaku, na estreia na Copa do Mundo contra a Bélgica, mostrou que ainda pode fazer a diferença, participando da jogada que levou ao empate em 1 a 1 dos Diabos Vermelhos contra o Egito. Ele não está 100% em forma, isso dá para perceber, mas dentro da área continua sendo uma presença marcante, um fator decisivo. O técnico Rudi Garcia sabe disso muito bem, e foi ele quem o trouxe para os Estados Unidos apesar de uma temporada complicada devido às lesões. Aos 33 anos, Big Rom sabe que esta é a última chance de chegar ao topo do mundo; por isso, nos últimos meses, ele tem pensado mais em si mesmo do que no Napoli, irritando Conte, o clube e o ambiente azul.
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Nápoles: Allegri está encantado com Lukaku, o que pode mudar o futuro dele
UMA TEMPORADA PARA ESQUECER
Lukaku encerrou a temporada com 7 partidas disputadas no total: 5 no campeonato, uma na Coppa Italia e uma na Liga dos Campeões. O único gol marcado data de 28 de fevereiro, na vitória por 2 a 1 no Bentegodi contra o Hellas Verona. Sua última partida com a camisa do Napoli foi em 6 de março, contra o Torino; depois disso, nada mais, devido aos habituais problemas pessoais. Com o Napoli, as relações se deterioraram após a decisão, não compartilhada com o clube, de permanecer na Bélgica durante a pausa para os jogos das seleções. A saída, no entanto, não é certa, e não apenas devido ao término do contrato, em junho de 2027.
ALLEGRI QUER ISSO
Conforme relata Gianluca Di Marzio, o motivo é simples: Lukaku é uma velha paixão do novo técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, que o considera um jogador valioso, inclusive como opção ao lado de Hojlund. O técnico de Livorno já havia tentado contratá-lo na época em que estava na Juventus, quando Manna era o diretor esportivo: no verão de 2023, após a derrota para o Inter de Milão em Istambul na final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, o belga esteve perto de se tornar jogador da Juventus, mas o negócio acabou não dando certo.
A OPINIÃO DE DE LAURENTIIS
A opinião do presidente Aurelio De Laurentiis terá peso na decisão final sobre o futuro de Lukaku, e ele também leva em conta a questão financeira. O ex-jogador do Chelsea e do Manchester United ganha cerca de 8 milhões de euros líquidos por ano, pouco mais do que De Bruyne (6,5 milhões), cujo futuro é uma incógnita.