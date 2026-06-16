Nápoles: Allegri está encantado com Lukaku, o que pode mudar o futuro dele

Ele não marcou, mas foi protagonista. Romelu Lukaku, na estreia na Copa do Mundo contra a Bélgica, mostrou que ainda pode fazer a diferença, participando da jogada que levou ao empate em 1 a 1 dos Diabos Vermelhos contra o Egito. Ele não está 100% em forma, isso dá para perceber, mas dentro da área continua sendo uma presença marcante, um fator decisivo. O técnico Rudi Garcia sabe disso muito bem, e foi ele quem o trouxe para os Estados Unidos apesar de uma temporada complicada devido às lesões. Aos 33 anos, Big Rom sabe que esta é a última chance de chegar ao topo do mundo; por isso, nos últimos meses, ele tem pensado mais em si mesmo do que no Napoli, irritando Conte, o clube e o ambiente azul.