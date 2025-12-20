Não há mais salvação para Jadon Sancho na Premier League: ex-joia precisa deixar a Inglaterra para salvar sua carreira

Sancho ainda espera começar seu primeiro jogo como titular na Premier League pelo Aston Villa, quase quatro meses após chegar ao clube emprestado. Isso certamente não acontecerá neste domingo, contra o Manchester United, já que ele está impedido de atuar por conta das cláusulas do contrato de empréstimo.

Chega a parecer que ele também está barrado nas demais partidas da liga pelos Villans. Sancho não saiu do banco nos dois últimos jogos do Villa, contra West Ham e Brighton, e, no total, disputou apenas 8% dos minutos da equipe na Premier League.

Ingressar no Villa inicialmente pode ter parecido um passo atrás para Sancho, vindo de passagens por Manchester United e Chelsea, mas, após um início lento, o time de Unai Emery vive uma temporada sensacional, venceu seus últimos nove jogos e entrou de forma inesperada na briga pelo título. Sancho, no entanto, mal faz parte dessa recente onda de sucesso, e o único jogador vivendo um momento ainda mais difícil no Villa é Harvey Elliott.

Agora, mais do que nunca, parece que sua carreira na Premier League está acabando de vez.