+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Sancho's EPL career is overGetty/GOAL
Richard Martin

Não há mais salvação para Jadon Sancho na Premier League: ex-joia precisa deixar a Inglaterra para salvar sua carreira

Ponta inglês pode ser mais fã de basquete do que de beisebol, mas, desde que chegou ao Aston Villa, esta já é a sua terceira tentativa. Ele fracassou de forma retumbante no Manchester United, muito antes de arruinar a própria carreira ao se envolver em uma disputa mesquinha com Erik ten Hag. Em seguida, não conseguiu causar boa impressão durante o empréstimo ao Chelsea, que acabou desistindo de um acordo em definitivo. Agora, Sancho é apenas um nome periférico no elenco do Villa.

Sancho ainda espera começar seu primeiro jogo como titular na Premier League pelo Aston Villa, quase quatro meses após chegar ao clube emprestado. Isso certamente não acontecerá neste domingo, contra o Manchester United, já que ele está impedido de atuar por conta das cláusulas do contrato de empréstimo.

Chega a parecer que ele também está barrado nas demais partidas da liga pelos Villans. Sancho não saiu do banco nos dois últimos jogos do Villa, contra West Ham e Brighton, e, no total, disputou apenas 8% dos minutos da equipe na Premier League.

Ingressar no Villa inicialmente pode ter parecido um passo atrás para Sancho, vindo de passagens por Manchester United e Chelsea, mas, após um início lento, o time de Unai Emery vive uma temporada sensacional, venceu seus últimos nove jogos e entrou de forma inesperada na briga pelo título. Sancho, no entanto, mal faz parte dessa recente onda de sucesso, e o único jogador vivendo um momento ainda mais difícil no Villa é Harvey Elliott.

Agora, mais do que nunca, parece que sua carreira na Premier League está acabando de vez.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Brentford v Aston Villa - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Transformando em um circo

    Quando Sancho chegou ao Aston Villa por empréstimo do Manchester United, no último dia da janela de transferências, o ex-atacante do clube Stan Collymore, conhecido por suas opiniões fortes, deixou clara sua desaprovação.

    “Acho que ele é apenas um daqueles jogadores dos quais o Manchester United não consegue se livrar, porque ninguém vai aparecer disposto a pagar uma quantia alta ou assumir seu salário para contratá-lo em definitivo”, afirmou. “Ele tem sido realmente decepcionante desde que chegou à Premier League.”

    Collymore também fez um alerta: “Sancho precisa baixar a cabeça e entregar resultados, porque, se não fizer isso, sua carreira vai se transformar em um circo.”

    Collymore não poderia estar mais certo. A passagem de Sancho pelo Villa tem sido uma curta sucessão de acontecimentos infelizes.

    • Publicidade
  • Aston Villa FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Não está em forma suficiente

    Sua estreia em casa pela Premier League, contra o Manchester City, deveria ter sido um momento para ser saboreado, já que o Villa venceu a equipe de Pep Guardiola. Para Sancho, porém, foi um dia constrangedor: Unai Emery o colocou em campo ainda no primeiro tempo para substituir o lesionado Emi Buendía e o sacou apenas 45 minutos depois.

    Emery tentou dar um tom positivo à decisão, insistindo que estava satisfeito com a atuação de Sancho, mas explicando que ele ainda não estava pronto para atuar por mais de um tempo. “O impacto foi bom, a energia, a habilidade, mas ele não está em condições de jogar 90 minutos. Quarenta e cinco minutos não são fáceis para ele.”

    Foi uma avaliação dura sobre o nível de condicionamento físico de Sancho, sobretudo considerando que ele já estava no clube havia quase dois meses e não havia sofrido nenhuma lesão nesse período. Ainda assim, o uso esporádico feito por Emery desde então foi ainda mais severo: Sancho não jogou mais de 20 minutos em nenhuma partida da liga desde então.

  • FC Basel 1893 v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Fazendo cena

    Sancho também não se saiu muito melhor na Europa League, apesar de a qualidade dos adversários ser bem inferior à da elite inglesa. Ele ao menos foi titular em quatro dos seis jogos, mas não contribuiu com gols ou assistências. Sua atuação contra o Maccabi Tel Aviv foi classificada como “decepcionante” pelo ex-capitão do Villa, Stiliyan Petrov. Já sua última aparição com a camisa do clube, fora de casa contra o Basel, chamou muito mais atenção pela linguagem corporal do que pelo desempenho em campo.

    Ao ser substituído por Emery no segundo tempo, Sancho não cumprimentou o treinador e, em seguida, deu um soco em um dos assentos do banco de reservas. O episódio não caiu bem para o ex-olheiro do Villa, Bryan King. “Não adianta fazer cena”, afirmou.

    “Para mim, Sancho parece alguém que não quer estar no Villa. Se for esse o caso, então é melhor que vá embora. Você não usa um clube de futebol como o Aston Villa apenas para ganhar dinheiro. Está em um clube muito grande. Há um limite para o que se pode tolerar.”

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-MAN CITYAFP

    Nem mesmo Emery pode reanimá-lo

    As dificuldades de Sancho no Villa são ainda mais desanimadoras porque o clube parecia o ambiente ideal para que ele retomasse a carreira. E Emery também parecia o técnico perfeito para essa missão. Nas palavras do ex-diretor esportivo do Villa, Monchi: “Se há um treinador no futebol europeu, ou mesmo mundial, que se destaca por recuperar jogadores e extrair o máximo deles, esse treinador é Unai Emery.”

    Emery supervisionou a revitalização de Marcus Rashford no Villa Park após ele ter sido forçado a deixar o United por Ruben Amorim no início do ano, e também conseguiu tirar grandes momentos e boas atuações de Marco Asensio, que chegou a Birmingham sem um futuro definido no Paris Saint-Germain. A carreira de Donyell Malen também estava em uma encruzilhada quando ele foi para o Villa em janeiro passado, ao lado de Rashford e Asensio, com o clube pagando 25 milhões de euros pelo atacante — em comparação aos 30 milhões de euros que o Borussia Dortmund havia pago ao PSV por ele em 2021.

    Malen atuou em todas as partidas do Villa na Premier League nesta temporada, marcou quatro gols no campeonato e outros três na Europa League. Emery também já salvou carreiras no Sevilla, ajudando Ever Banega a reencontrar seu melhor futebol depois de uma queda tão acentuada que o levou a retornar ao futebol argentino, antes de se reunir novamente com o treinador, com quem havia trabalhado no Valencia. Emery gostava tanto de Banega que chegou a tentar levá-lo para o Arsenal.

    Emery parecia animado com o desafio de provocar um efeito semelhante em Sancho e, quando o ponta chegou, fez questão de destacar seus feitos do passado. “Sim, ele teve alguns problemas no Manchester United, mas durante seu período no Borussia Dortmund teve atuações fantásticas”, afirmou. “Ele ainda é jovem, ainda tem fome e possui a capacidade de mostrar suas qualidades e seu talento. Esperamos conseguir extrair o melhor dele aqui.”

  • Borussia Dortmund v Paris Saint-Germain: Semi-final First Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Melhor ir para o exterior

    Infelizmente, a visão de Emery de ver Sancho seguir o caminho de redenção trilhado por Rashford e Banega não se concretizou. E, se ele não consegue reviver a carreira de Sancho na Premier League, torna-se difícil imaginar quem conseguiria.

    Embora a postura de Sancho e seus problemas de pontualidade, sem dúvida, tenham pesado contra ele, o fato é que seu estilo de jogo simplesmente não se encaixa no ritmo intenso da Premier League. Mesmo no auge, em Dortmund, entre 2019 e 2021, ele nunca foi um jogador de explosão para superar defensores na corrida. Era mais eficaz conduzindo a bola em transição, causando impacto a partir do meio-campo, em vez do terço final, e servindo companheiros em profundidade — sobretudo Erling Haaland — que atacavam a área para finalizar, em vez de buscar um cruzamento rasteiro.

    Diante de suas dificuldades nos últimos quatro anos, é fácil esquecer que Sancho foi, em certa medida, um pioneiro entre os jogadores ingleses: um dos primeiros a buscar sucesso no exterior e prosperar. Talvez precise voltar a fazer isso. “Acho que ele precisa jogar fora novamente, porque o ritmo e a fisicalidade do jogo se adequam melhor a ele fora da Inglaterra”, disse Jermaine Jenas (via 10 Bet). “Vejo jogadores indo para o exterior e mostrando suas verdadeiras qualidades. Nem sempre dá certo, mas, para um jogador com as capacidades de Jadon Sancho, essa é realmente uma boa opção.”

    “Jadon é um jogador muito talentoso? Acho que já vimos claramente que ele é um jogador extremamente talentoso, mas simplesmente não vimos isso de forma consistente desde que chegou à Premier League. Ele teve inúmeras oportunidades com vários treinadores no Manchester United, agora foi para o Villa com outro técnico, e simplesmente não funcionou.”

  • Manchester United v Manchester City - 2024 FA Community ShieldGetty Images Sport

    Fim do contrato com o United pode libertá-lo

    Sempre haverá um lugar à mesa para ele em Dortmund, onde retornou por empréstimo em 2024 e chegou à final da Champions League. Caso um novo retorno à Bundesliga não o seduza, a Serie A tem sido um terreno fértil para jogadores cujas carreiras na Premier League estagnaram, como Scott McTominay, Billy Gilmour, Romelu Lukaku e, agora, Rasmus Hojlund.

    Embora clubes italianos tenham demonstrado interesse em Sancho antes de ele acabar no Aston Villa, seus altos salários se revelaram um obstáculo. Essa fase, porém, chegará ao fim em junho, quando seu lucrativo contrato com o Manchester United finalmente terminar. A partir daí, ele poderá escolher o próprio destino — desde que ainda haja quem acredite que ele tenha algo a oferecer.

    Há, inclusive, um forte argumento para que ele encurte sua passagem pelo Villa já em janeiro e busque um novo empréstimo fora da Inglaterra, onde possa ter minutos regulares e provar que ainda é capaz de atuar em uma liga um pouco menos exigente.

    Mas, seja em janeiro ou em junho, Sancho precisa aceitar que não irá se destacar na Premier League e tentar, ainda assim, salvar o que resta de sua carreira.

Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0