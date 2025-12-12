+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Antoine Semenyo Mohamed Salah GFXGOAL
Mark Doyle

Não há mais jeito para Mohamed Salah e Liverpool - Agora, os Reds precisam contratar Antoine Semenyo em janeiro de 2026

É isso mesmo? A história de Mohamed Salah no Liverpool pode estar chegando ao fim — e de um jeito bem diferente do que muita gente imaginou. Em vez de uma despedida marcante em um Anfield lotado, o craque pode estar perto de sair pela porta dos fundos, em meio ao clima tenso dos últimos dias. O jogo contra o Brighton, neste fim de semana pela Premier League, deveria ser apenas a última partida de Salah antes de viajar para Marrocos e se juntar à seleção do Egito para a Copa Africana de Nações. Mas, diante do desgaste recente com o clube, cresce a possibilidade de que ele não volte mais a vestir a camisa do Liverpool.

Ainda é difícil acreditar no que está acontecendo. Há apenas seis meses, Mohamed Salah elogiava Arne Slot por dar a ele liberdade para brilhar na Premier League. No último sábado (06), em Elland Road, ele basicamente acusou o técnico holandês de transformá-lo em bode expiatório pela má fase do time nesta temporada.

Ídolos como Steven Gerrard ainda torcem para que prevaleça o bom senso e que Salah possa ser reintegrado ao elenco depois de ter sido deixado fora da viagem a Milão no meio da semana. Mas, graças à apuração de Clarence Seedorf, ficou claro após a vitória por 1 a 0 sobre a Inter, em San Siro, que Slot não está disposto a ceder. Assim, a tendência é que Salah fique de fora novamente contra o Brighton — e isso levanta a possibilidade real de que tenhamos visto o “Rei do Egito” em campo pelo Liverpool pela última vez.

É um cenário muito triste, especialmente para a torcida. Mas, se a relação entre técnico e jogador realmente se rompeu de vez, a diretoria não pode se prender ao passado. A verdade é que o clube talvez precise olhar para frente rapidamente — e o lado menos negativo dessa confusão toda é que existe, no mercado de janeiro, um jogador capaz de ajudar a preencher o enorme vazio deixado pelo terceiro maior artilheiro da história do Liverpool.

  • Leeds United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reduzindo a dependência

    É importante deixar claro: não existe um substituto direto para Salah. Nenhum ponta das cinco grandes ligas europeias chega perto do que ele entregou nos últimos oito anos. Só na temporada passada, Salah participou de 57 gols — 18 a mais que o jovem Lamine Yamal, do Barcelona, vice na Bola de Ouro (Salah ficou em quarto).

    Mesmo assim, o Liverpool já começou a reduzir sua dependência do camisa 11. O clube investiu mais de 200 milhões de libras nas chegadas de Alexander Isak e Hugo Ekitike.

  • Bournemouth v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Perfeito sentido

    O problema é que, enquanto Ekitike mostra sinais de evolução, Isak tem decepcionado. O sueco marcou apenas duas vezes até agora e ainda tenta recuperar seu ritmo depois das férias Ainda assim, a cúpula do Liverpool acredita que Isak vai engrenar quando estiver totalmente recuperado — e finalmente ser o camisa 9 goleador que o clube busca há tanto tempo.

    O que falta, hoje, é um ponta com força física e velocidade para se adaptar rápido à Premier League. Por isso, faz tanto sentido o aumento das especulações envolvendo Antoine Semenyo como possível reforço em janeiro.

  • Szoboszlai DominikStefano RELLANDINI / AFP

    Solução provisória

    Mesmo com a queda de rendimento de Salah, Federico Chiesa segue sem conquistar espaço com Slot. O italiano vem entrando bem do banco, mas o técnico ainda não o vê como titular confiável.

    As lesões constantes de Jeremie Frimpong também impediram que ele se tornasse uma opção real na ponta direita. Por isso, quando Slot decidiu tirar Salah da equipe, improvisou: colocou Dominik Szoboszlai aberto pela direita e devolveu Florian Wirtz à função de camisa 10.

    Os resultados até melhoraram — vitórias importantes contra West Ham e Inter — mas Szoboszlai jogando aberto não parece solução definitiva. O time precisa de um ponta de origem, e Semenyo se encaixa perfeitamente nesse perfil.

  • AFC Bournemouth v Leicester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Me permite ser eu mesmo"

    Semenyo completa 26 anos em janeiro. Há dois anos, jogava no Bristol City, na Championship, mas cresceu muito desde a chegada de Andoni Iraola ao Bournemouth, em 2023. O atacante está a caminho de superar seu melhor ano na Premier League, quando marcou 11 gols.

    “Ele me permite ser eu mesmo”, disse Semenyo em entrevista recente. “Com a cabeça livre, consigo ser mais criativo. É por isso que meu jogo evoluiu tanto.”

    Iraola, por sua vez, divide o mérito e destaca que Semenyo é extremamente dedicado — do tipo que mantinha um diário para registrar pontos a melhorar.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BOURNEMOUTHAFP

    Anfield já está ciente

    Semenyo teve uma trajetória cheia de obstáculos, inclusive testes frustrados em clubes como o Arsenal — o time do coração. Mas isso só o motivou mais. Hoje, seu estilo direto e físico incomoda qualquer defesa da Premier League — inclusive o Liverpool.

    No jogo de estreia da temporada, contra os Reds em Anfield, Semenyo empatou duas vezes o placar e dominou ações pelo lado direito antes da virada por 4 a 2.

    Naquele momento, ninguém imaginava que ele poderia substituir Salah ainda em janeiro. Mas o desempenho chamou atenção — e já havia pressão interna para que o Liverpool tentasse sua contratação antes mesmo da crise atual com o egípcio.

  • Mohamed Salah Antoine Semenyo Liverpool Bournemouth 2025-26Getty/GOAL

    Necessário mesmo se Salah ficar

    O Liverpool caiu de rendimento por vários motivos — especialmente a fragilidade nas bolas paradas. A tendência é que o clube tente novamente contratar Marc Guehi em janeiro e também busque reforços para a posição de primeiro volante.

    Mas mesmo depois de reformular o ataque, o time ainda precisa de profundidade nas pontas. A saída de Luis Díaz, somada à oscilação de Cody Gakpo e ao pouco uso de Rio Ngumoha, deixou o setor carente.

    Por isso, independentemente de Salah ficar ou não, o Liverpool deveria investir em Semenyo. Ele é forte, finaliza bem com os dois pés, atua pelos três lados do ataque e tem esse estilo agressivo que sempre funcionou em Anfield.

