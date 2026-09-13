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Alvino Hanafi

Traduzido por

"Não caia nessa!" - Callum McGregor revela como o Celtic vai silenciar 50 mil torcedores do Rangers em Ibrox

Rangers x Celtic
C. McGregor
Rangers
Celtic
League Cup

Callum McGregor pediu aos companheiros de Celtic que ignorem a atmosfera hostil de Ibrox durante o duelo de domingo contra o Rangers, pelas quartas de final da Copa da Liga Escocesa. Sem a presença de torcedores visitantes no estádio, o capitão insiste que o elenco precisa manter a calma e impor seu estilo agressivo de passes.

  • McGregor mira vaga na semifinal em clássico único

    Callum McGregor liderará o Celtic em um Old Firm de quartas de final de alto risco contra o Rangers, no Ibrox, valendo uma vaga entre os quatro finalistas da Copa Premier Sports. Hearts, Hibernian e o Aberdeen, com dez jogadores, já garantiram seus lugares em Hampden Park após suas respectivas vitórias no fim de semana.

    O vencedor do confronto de domingo completará a lista dos semifinalistas, com o sorteio oficial sendo realizado imediatamente após a partida.

    Sem a presença de torcedores visitantes no estádio após uma decisão da SPFL, o Celtic terá pela frente uma massa de 50.000 torcedores da casa.


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    Capitão pede calma em meio à hostilidade em Ibrox

    Falando antes do clássico, McGregor enfatizou a necessidade absoluta de manter a calma sob intensa pressão. O capitão alertou seu elenco para não se deixar levar pelo turbilhão emocional da ocasião.

    Em vez disso, ele pediu ao Celtic que ditasse o jogo desde o apito inicial e confiasse em seu plano já estabelecido.

    "Você tem que se comprometer", insistiu McGregor. "Você tem que ser o Celtic, jogar de forma agressiva e tocar a bola. Você não pode se deixar levar pela ocasião ou pela atmosfera, o que é mais fácil falar do que fazer. Sempre que impomos nosso estilo, geralmente saímos com bons resultados."

  • Elenco preparado para lutar pelos torcedores ausentes

    Embora esteja decepcionado com a ausência completa de torcedores do Celtic, McGregor assegurou aos fiéis que o elenco entende plenamente a magnitude do confronto. O meio-campista citou resultados positivos do passado em Govan sem torcedores visitantes como prova de que o time pode lidar com a pressão.

    O time de Martin O'Neill chega ao duelo com seis vitórias em seis jogos na Scottish Premiership e busca ampliar seu recente domínio em copas sobre o Rangers.

    "Os jogadores sabem o que o jogo significa para os torcedores e para o clube", acrescentou McGregor. "Vamos lá com tudo para tentar vencer. É um jogo único, com circunstâncias únicas. O vencedor leva tudo."

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  • Rangers v Celtic - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    Celtic mira confirmar retorno a Hampden

    Uma vitória no domingo colocaria o Celtic nas semifinais, marcadas para o fim de semana de 31 de outubro, no Hampden Park. O Celtic venceu os últimos seis confrontos da Copa da Liga entre os dois clubes e tenta manter esse retrospecto impressionante.

    McGregor segue confiante de que a execução de sua abordagem tática agressiva renderá o resultado desejado.

    O Celtic pretende calar cedo a torcida da casa e garantir seu caminho rumo a mais um troféu nacional.

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