Callum McGregor liderará o Celtic em um Old Firm de quartas de final de alto risco contra o Rangers, no Ibrox, valendo uma vaga entre os quatro finalistas da Copa Premier Sports. Hearts, Hibernian e o Aberdeen, com dez jogadores, já garantiram seus lugares em Hampden Park após suas respectivas vitórias no fim de semana.

O vencedor do confronto de domingo completará a lista dos semifinalistas, com o sorteio oficial sendo realizado imediatamente após a partida.

Sem a presença de torcedores visitantes no estádio após uma decisão da SPFL, o Celtic terá pela frente uma massa de 50.000 torcedores da casa.



