Nani pede que Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney assumam o comando do Manchester United
Manchester United reage após fase difícil com Rúben Amorim
O ex-jogador Nani pediu que seus antigos companheiros de Manchester United, Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney, apoiem publicamente o clube neste momento decisivo da história recente. As declarações do português vêm em meio à melhora da equipe de Rúben Amorim, que começa a reencontrar o bom futebol depois de uma temporada passada desastrosa — quando terminou em 15º lugar na Premier League e ficou fora das competições europeias.
Com o United mostrando sinais de recuperação sob o comando do técnico português, Nani acredita que o apoio público das maiores estrelas da história do clube pode fortalecer ainda mais o processo de reconstrução.
A temporada 2024/25 foi um verdadeiro pesadelo, marcada por trocas no comando e atuações muito abaixo do esperado. Amorim chegou para substituir Erik ten Hag no meio do caos e, no início, também sofreu para estabilizar o time. Mas aos poucos, o esquema tático começou a funcionar, e o ataque renovado recolocou o United na briga, reacendendo o otimismo em Old Trafford.
O time voltou a mostrar a intensidade e o espírito que marcaram sua história. O trio ofensivo formado por Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Benjamin Šeško tem sido destaque, enquanto o capitão Bruno Fernandes mantém a liderança dentro de campo. Para Nani, o momento é de união total — entre jogadores, técnico e torcida — para devolver o clube ao caminho das vitórias.
- Getty Images Entertainment
Nani pede apoio de Ronaldo e Rooney a Amorim
Em entrevista ao site Covers.com, Nani destacou a importância de ídolos como Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney demonstrarem apoio ao Manchester United.
“Cristiano e Rooney ainda são figuras muito importantes para o clube. Eles continuam inspirando os jogadores, e o United precisa desse apoio agora”, disse o ex-meia.
“Ter jogadores como eles será algo raro no futuro. Por isso, é sempre bom quando se manifestam, dão conselhos e mostram apoio ao time.”
“Todos precisamos incentivar o elenco, o técnico e os torcedores a continuarem acreditando que o United pode voltar a ser o clube que todo mundo se acostumou a ver no passado.”
Nani, que conquistou quatro títulos da Premier League e uma Champions League com o United, falou num momento em que Amorim finalmente parece consolidar seu trabalho — semanas depois de ter o cargo ameaçado.
O renascimento do United com Rúben Amorim
A recuperação do Manchester United é uma das histórias mais interessantes da atual Premier League. Após o fiasco da temporada passada, o time começou 2025/26 com derrotas pesadas para Arsenal e Manchester City, além de uma eliminação vexatória para o modesto Grimsby Town, da quarta divisão, na Copa da Liga.
Mas o cenário mudou. Com paciência e ajustes táticos, Amorim implantou seu estilo de jogo e deu uma nova cara ao time. A formação com três zagueiros e dois alas deu mais equilíbrio e velocidade, enquanto o ataque passou a ter mais entrosamento. As vitórias por 4 a 2 sobre o Brighton e, principalmente, a conquista em Anfield reacenderam a confiança no elenco e na torcida.
- Getty Images Sport
United pode brigar pelo título da Premier League?
Com a equipe subindo na tabela e já ocupando o sexto lugar — empatada em pontos com o Manchester City e não muito longe do Arsenal —, a pergunta começa a surgir: será que o United pode realmente sonhar com o título?
Nani acredita que sim, mas com cautela. O time ainda precisa manter a regularidade e a concentração, especialmente na sequência difícil de jogos contra Nottingham Forest e Tottenham. Por outro lado, a ausência de competições europeias pode ser uma vantagem: menos viagens, menos desgaste e mais tempo para trabalhar.
Se o ritmo continuar, o Manchester United pode estar, de fato, de volta à briga entre os grandes.