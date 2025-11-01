Nani pede que Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney assumam o comando do Manchester United

O ex-jogador Nani pediu que seus antigos companheiros de Manchester United, Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney, apoiem publicamente o clube neste momento decisivo da história recente. As declarações do português vêm em meio à melhora da equipe de Rúben Amorim, que começa a reencontrar o bom futebol depois de uma temporada passada desastrosa — quando terminou em 15º lugar na Premier League e ficou fora das competições europeias.

Com o United mostrando sinais de recuperação sob o comando do técnico português, Nani acredita que o apoio público das maiores estrelas da história do clube pode fortalecer ainda mais o processo de reconstrução.

A temporada 2024/25 foi um verdadeiro pesadelo, marcada por trocas no comando e atuações muito abaixo do esperado. Amorim chegou para substituir Erik ten Hag no meio do caos e, no início, também sofreu para estabilizar o time. Mas aos poucos, o esquema tático começou a funcionar, e o ataque renovado recolocou o United na briga, reacendendo o otimismo em Old Trafford.

O time voltou a mostrar a intensidade e o espírito que marcaram sua história. O trio ofensivo formado por Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Benjamin Šeško tem sido destaque, enquanto o capitão Bruno Fernandes mantém a liderança dentro de campo. Para Nani, o momento é de união total — entre jogadores, técnico e torcida — para devolver o clube ao caminho das vitórias.