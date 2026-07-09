Morten Hjulmandvai para o Atlético de Madrid. Conforme informa Fabrizio Romano, o Sporting de Lisboa e o Atlético de Madrid chegaram a um acordo sobre todos os termos e começam hoje a troca de documentação por um valor de 40 milhões de euros mais bônus. O meio-campista dinamarquês assina contrato até 30 de junho de 2031 e voará hoje para Madri para realizar os exames médicos. O bônus deve ser de 5 milhões de euros.
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Nada de Juventus nem Milan: Hjulmand vai para o Atlético de Madrid, os números
Hjulmand, nascido em 1999 e com passagem pela Série A no Lecce, de 2021 a 2023, com um total de 95 partidas disputadas e nenhum gol (e um título da Série B conquistado), esteve por muito tempo na mira da Juventus, tanto na gestão de Giuntoli quanto na de Comolli, e recentemente foi associado ao Milan, após a chegada ao time rossonero de Ruben Amorim, o técnico que mais valorizou seu talento no Sporting. Hjulmand deixa o Sporting com um total de 94 partidas disputadas e 7 gols, além de três títulos conquistados: dois campeonatos portugueses e uma Copa de Portugal.
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