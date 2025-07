Mundial de Clubes foi o ensaio, e Copa do Mundo de 2026 nos EUA sabe o que tem que melhorar após problemas

Copa do ano que vem pode ser espetacular — e Mundial serviu como modelo para Fifa e América do Norte garantirem esse sucesso

A plataforma do nível inferior da Estação Secaucus estava lotada e abafada. Torcedores confusos vagavam de um lado para o outro. Era uma espécie de caos multicultural, com murmúrios em inglês, espanhol, português e francês preenchendo o ar enquanto o nevoeiro pós-jogo se instalava. Ninguém sabia qual trem pegar, de onde ele viria ou quanto tempo demoraria.

Centenas de pessoas estavam presas no calor do verão.

A final do Mundial de Clubes havia terminado quase três horas antes, com o Chelsea derrotando o PSG na decisão do torneio nos Estados Unidos. O que restava eram os torcedores que ficaram para tentar ver o ônibus da equipe — ou apenas encontrar um caminho de volta.

O grande problema: não havia transporte fácil de volta a Nova York, saindo de Nova Jersey, após uma partida de futebol.

Foi um sinal de alerta para o que pode acontecer no próximo ano. Os Estados Unidos sediarão a Copa do Mundo em menos de um ano, ao lado de Canadá e México. E o Mundial de Clubes, uma espécie de teste beta, era para ser a prova de que o país consegue lidar com um torneio global de futebol — com torcedores de todos os cantos — em escala global.

A realidade, menos de uma semana após o fim do torneio, tem sido mista. O Mundial de Clubes mostrou que, no geral, sim, os EUA têm meios para lidar com grandes fluxos de torcedores. Mas, na prática, os detalhes logísticos de sediar um torneio mundial ainda preocupam. Depois de um mês de futebol em 11 cidades e 12 estádios nos EUA, há algumas respostas — e muitas, muitas perguntas.