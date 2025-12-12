+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Soham Mukherjee

"Muitas dúvidas" - Gabriel Jesus revela sentimentos vividos em período de lesão e o que esperar em seu retorno ao Arsenal

Gabriel Jesus está "feliz" após retornar de sua devastadora lesão no ligamento cruzado anterior durante a vitória do Arsenal sobre o Club Brugge. Os Gunners registraram a sexta vitória consecutiva na Liga dos Campeões e conseguiram mais um jogo sem sofrer gols, nesta que foi uma atuação dominante dos ingleses em Bruges

  • Um retorno triunfante após 11 meses de sofrimento

    Os dois gols de Noni Madueke e o de Gabriel Martinelli levaram o Arsenal a uma vitória confortável por 3 a 0 sobre o Club Brugge pela sexta rodada das Ligas dos Campeões. No entanto, foi o retorno de Gabriel Jesus aos gramados que roubou grande parte dos holofotes. O brasileiro jogou apenas 30 minutos, mas deixou uma grande marca na partida, encatando a torcida com seus movimentos, gana e envolvimento. Notavelmente, ele registrou mais toques que Viktor Gyökeres, que jogou o dobro do tempo, mostrando como o brasileiro tem a habilidade de flutuar e ligar o jogo. Ele acertou o travessão após um bom chute, encontrou espaços e uniu triângulos de ataque como se nunca tivesse estado fora.

  • Club Brugge KV v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Gabriel Jesus se mostra aliviado após dura lesão

    Falando com a mídia do Arsenal, ele disse: "Nos primeiros três meses, tive muitas dúvidas na minha cabeça, e então pude me concentrar mais no que Deus quer de mim. Todos esperavam que eu marcasse e, obviamente, eu queria marcar. Tive algumas oportunidades, mas mesmo assim, estou tão feliz e muito satisfeito, porque voltar e ter alguns toques que tive hoje à noite, e então a maneira como pude me mover, a maneira como pude segurar a bola.

    "Então, com 11 meses ajudando a mim mesmo e depois sentindo medo de voltar diferente, talvez com algumas limitações, apenas caminhar lá fora e depois jogar com os garotos, estou muito satisfeito. Sinto-me mais do que pronto. Então, estou aqui para dizer que Deus salvou minha vida."

    Seu retorno também reuniu o trio de ataque mais icônico do Arsenal dos últimos anos com Jesus, Bukayo Saka e Martinelli.

    "Eu o amo", disse Martinelli antes do jogo. "Sempre digo que ele é um dos melhores atacantes do mundo para mim, então estou muito feliz por tê-lo de volta - não apenas em campo, mas fora dele também. Jogar com ele é muito bom. Ele adora conectar-se e mover-se e girar."

    Mikel Arteta acredita que as qualidades de Jesus vão muito além dos gols.

    "Acho que ele traz algo a mais, e fiquei muito feliz ao ver isso", disse ele. "Gabi tem uma qualidade muito especial, que é que de repente ele conecta todos ao seu redor, e isso é algo que nós, como equipe, precisamos, e isso nos tornará melhores. Muito feliz por ele, acho que você pode ver o quanto todos nós o amamos. Foi uma jornada muito, muito difícil e longa. Por 11 meses ele lutou contra outra lesão muito difícil e vê-lo de volta com aquele sorriso, com aquela energia e com aquela qualidade em sua primeira performance conosco é algo realmente impressionante e todos estamos encantados por ele."

  • Max Dowman é retirado da equipe da Liga dos Campeões

    O retorno de Jesus também desencadeou uma mudança administrativa necessária. O Arsenal confirmou que o adolescente Max Dowman, que recentemente sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo, foi removido da Liga dos Campeões e substituído por Gabriel Jesus. Foi considerada uma lesão de longo prazo, que levará mais de 60 dias para se recuperar, o que levou a inclusão de Jesus no time.

    Uma declaração do clube afirmou: "Gabriel Jesus substituiu Max Dowman na nossa lista A da Uefa com efeito imediato. Portanto, Gabby [Jesus] está elegível para jogar em nosso jogo contra o Club Brugge na Bélgica, na noite de quarta-feira. Max, que sofreu uma lesão no tornozelo enquanto jogava para os nossos sub-21 no sábado, será adicionado à nossa lista B da Uefa em janeiro, mas não terá permissão para jogar em qualquer competição da UEFA por 60 dias a partir de hoje (6 de fevereiro)."

  • Gabriel Jesus Max DowmanGetty

    O que vem por aí?

    A confortável vitória em Bruges ofereceu a resposta perfeita à chocante derrota na Premier League contra o Aston Villa, que brevemente reduziu o ânimo. Com o ímpeto restabelecido, o Arsenal agora foca sua atenção na campanha doméstica. A seguir, eles enfrentam o Wolves, que está na última posição da tabela e sem vitórias em 15 jogos. Deveria ser mais jogo fácil para os líderes da Premier League.

