"Muitas dúvidas" - Gabriel Jesus revela sentimentos vividos em período de lesão e o que esperar em seu retorno ao Arsenal

Falando com a mídia do Arsenal, ele disse: "Nos primeiros três meses, tive muitas dúvidas na minha cabeça, e então pude me concentrar mais no que Deus quer de mim. Todos esperavam que eu marcasse e, obviamente, eu queria marcar. Tive algumas oportunidades, mas mesmo assim, estou tão feliz e muito satisfeito, porque voltar e ter alguns toques que tive hoje à noite, e então a maneira como pude me mover, a maneira como pude segurar a bola.

"Então, com 11 meses ajudando a mim mesmo e depois sentindo medo de voltar diferente, talvez com algumas limitações, apenas caminhar lá fora e depois jogar com os garotos, estou muito satisfeito. Sinto-me mais do que pronto. Então, estou aqui para dizer que Deus salvou minha vida."

Seu retorno também reuniu o trio de ataque mais icônico do Arsenal dos últimos anos com Jesus, Bukayo Saka e Martinelli.

"Eu o amo", disse Martinelli antes do jogo. "Sempre digo que ele é um dos melhores atacantes do mundo para mim, então estou muito feliz por tê-lo de volta - não apenas em campo, mas fora dele também. Jogar com ele é muito bom. Ele adora conectar-se e mover-se e girar."

Mikel Arteta acredita que as qualidades de Jesus vão muito além dos gols.

"Acho que ele traz algo a mais, e fiquei muito feliz ao ver isso", disse ele. "Gabi tem uma qualidade muito especial, que é que de repente ele conecta todos ao seu redor, e isso é algo que nós, como equipe, precisamos, e isso nos tornará melhores. Muito feliz por ele, acho que você pode ver o quanto todos nós o amamos. Foi uma jornada muito, muito difícil e longa. Por 11 meses ele lutou contra outra lesão muito difícil e vê-lo de volta com aquele sorriso, com aquela energia e com aquela qualidade em sua primeira performance conosco é algo realmente impressionante e todos estamos encantados por ele."