Dirigente promete uma nova estrutura na diretoria e promete tirar o sonho da "casa própria" do papel

Braço direito de Rodolfo Landim nos últimos anos, Rodrigo Dunshee é o candidato da situação nas eleições do Flamengo, que acontecem em dezembro deste ano. Em bate papo com a repórter Raísa Simplicio, da GOAL, o dirigente, que é vice-presidente geral e jurídico da atual gestão, revelou que fará mudanças no futebol, detalhou o projeto da construção do estádio entre outros planos que tem para o clube caso vença a disputa no pleito.