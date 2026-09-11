Mourinho: "Contra a Inter, poderíamos ter feito oito gols. Por que não dizem isso?"

Mourinho argumenta assim seu ponto de vista: "Kylian tem razão: um jogador que marca 40 gols por temporada não é um problema para a equipe. Há diferentes tipos de pessoas, as que entendem e as que não entendem; estas últimas sabem que não é do interesse delas falar de coisas positivas. Vi Kylian voltar com 10 homens para ajudar Cucurella. Aprecio muito esse tipo de comportamento. Depois, essas mesmas pessoas não dizem que defendemos bem ou que poderíamos ter marcado oito gols. Haverá jogos chatos em que as equipes não assumem riscos e terminam 0 a 0. A Inter poderia ter marcado quatro gols, mas nós poderíamos ter feito oito. Por que não dizem isso? Não estão felizes por termos vencido? A comissão técnica está muito feliz; sofremos e perdemos juntos contra o Betis. Temos esse sentimento e esse compromisso de trabalhar pelo Real Madrid. Faremos tudo o que for possível para deixar as pessoas felizes".