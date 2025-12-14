Mohamed Salah x Arne Slot e as maiores brigas entre técnicos e jogadores do futebol europeu

Houve certa expectativa quando Rúben Amorim assumiu o comando do Manchester United, em novembro de 2024, de que ele pudesse ajudar Marcus Rashford a reencontrar sua melhor forma. Isso, porém, não aconteceu. O treinador português deixou claro que não tinha qualquer interesse em trabalhar com um jogador que expressou publicamente o desejo de buscar um novo clube apenas dois dias depois de ser cortado do elenco para o clássico contra o Manchester City, em dezembro, por motivos comportamentais.

Amorim chegou a brincar, após a vitória por 1 a 0 sobre o Fulham no mês seguinte, dizendo que preferia escalar o preparador de goleiros do United, Jorge Vital, de 63 anos, a reintegrar Rashford ao time titular. Questionado sobre os motivos de o atacante ter despencado na hierarquia ofensiva, explicou: “A razão é o treino, a forma como eu vejo o que um jogador de futebol deve fazer nos treinos e na vida. É todo dia, cada detalhe. Se as coisas não mudarem, eu não vou mudar”.

Cinco dias depois, o atacante inglês foi emprestado ao Aston Villa, onde voltou a jogar com um sorriso no rosto. No meio do ano seguinte, Rashford conseguiu novo empréstimo, desta vez ao Barcelona, onde elevou ainda mais seu nível, atuando ao lado de vários jogadores de classe mundial.

Em entrevista à ITV Sport, em outubro, Rashford apontou um “ambiente inconsistente” como a principal razão para suas dificuldades nos Red Devils. Amorim minimizou as declarações ao ser questionado sobre elas em uma coletiva posterior, praticamente descartando qualquer retorno do jogador enquanto estiver no cargo: “Estou focado apenas no futuro e no presente do clube. Isso é o mais importante. Meu foco está nos meus jogadores, no que eles dizem e no que fazem”.