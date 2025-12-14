Mohamed Salah x Arne Slot e as maiores brigas entre técnicos e jogadores do futebol europeu

Salah renovou seu contrato por mais dois anos em abril, mas o atacante, visivelmente magoado, agora é fortemente ligado a uma possível transferência para o Campeonato Saudita em janeiro. Slot, por sua vez, teria sugerido que o camisa 11 só voltará a ser integrado ao time titular se pedir desculpas. O Liverpool já vivia uma crise após um início desastroso na defesa do título, com Salah entre os jogadores que deixaram o nível de desempenho cair de forma acentuada. Agora, o barulho em Anfield é ensurdecedor, e ainda não se sabe se haverá uma solução harmoniosa capaz de salvar a temporada dos Reds.
Ainda assim, confrontos no vestiário como esse estão longe de ser novidade. Abaixo, a GOAL relembra algumas das brigas mais infames entre técnicos e jogadores no futebol moderno.
