"Negociação fechada por Zion Suzuki no Aston Villa". É o que escreve no XMatteo Moretto. O Aston Villa, portanto, conclui a contratação do goleiro japonês do Parma, um movimento que ao mesmo tempo aproxima a transferência de Dibu Emiliano Martinez para a Juventus.
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Moretto - Suzuki no Aston Villa, negócio fechado
O Aston Villa, nas últimas horas, aproveitou o fracasso da operação Zion Suzuki entre Parma e Paris Saint Germain (falta de acordo sobre a gestão nos próximos anos, incluindo o possível empréstimo à Juventus) e apresentou aos emilianos uma nova oferta de 30 milhões, mais 5 de bônus, que está prestes a ser aceita, e é aqui que a Juventus voltou a ter esperança pelo Dibu.
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