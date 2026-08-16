O Aston Villa, nas últimas horas, aproveitou o fracasso da operação Zion Suzuki entre Parma e Paris Saint Germain (falta de acordo sobre a gestão nos próximos anos, incluindo o possível empréstimo à Juventus) e apresentou aos emilianos uma nova oferta de 30 milhões, mais 5 de bônus, que está prestes a ser aceita, e é aqui que a Juventus voltou a ter esperança pelo Dibu.