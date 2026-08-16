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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Moretto - Suzuki no Aston Villa, negócio fechado

Z. Suzuki
Mercado da bola
Aston Villa
Parma

O goleiro japonês está a um passo do Aston Villa


"Negociação fechada por Zion Suzuki no Aston Villa". É o que escreve no XMatteo Moretto. O Aston Villa, portanto, conclui a contratação do goleiro japonês do Parma, um movimento que ao mesmo tempo aproxima a transferência de Dibu Emiliano Martinez para a Juventus.

  • O Aston Villa, nas últimas horas, aproveitou o fracasso da operação Zion Suzuki entre Parma e Paris Saint Germain (falta de acordo sobre a gestão nos próximos anos, incluindo o possível empréstimo à Juventus) e apresentou aos emilianos uma nova oferta de 30 milhões, mais 5 de bônus, que está prestes a ser aceita, e é aqui que a Juventus voltou a ter esperança pelo Dibu.

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