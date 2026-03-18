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Giuntoli JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere

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Moretto - Giuntoli procura um time: Gasperini o aprecia, mas ele é cobiçado pela Premier League

O ex-dirigente da Juventus e do Napoli está em busca de um novo projeto e, em Roma, teria um importante aliado em Gasperini.

A Roma atual vive do dualismo entre as exigências de Gian Piero Gasperini e as decisões tomadas por Frederic Massara, mas, no final da temporada, essa dicotomia pode ser quebrada.


Há alguns dias, conforme relatado por Matteo Moretto no canal do YouTube de Fabrizio Romano, o nome de Cristiano Giuntoli, ex-diretor esportivo da Juventus e do Napoli, começou a circular com força como forte candidato ao cargo de chefe da área esportiva do clube giallorosso.


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  • O TRABALHO DE MASSARA

    A família Friedkin está, neste momento, muito satisfeita com o trabalho de Massara e com a forma como ele conseguiu manter as contas sob controle, ao mesmo tempo em que montou um time, no geral, competitivo em todas as frentes. A diretoria está igualmente ciente de que a relação entre o técnico e o dirigente não é das melhores e, por isso, avaliará a situação dele, embora uma reviravolta, neste momento, pareça muito improvável.

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  • GIUNTOLI QUER UM PROJETO DE GRANDE IMPACTO

    Após encerrar sua passagem pela Juventus, Giuntoli ficou sem clube, mas está em busca de um projeto de peso, e não da primeira oportunidade que surgir. No passado, ele foi cortejado pela Arábia Saudita e também por clubes estrangeiros, embora não fossem de primeira linha. Ele não tem pressa em escolher e continua se mantendo atualizado, a ponto de frequentemente estar presente nos estádios da Europa (foi visto na arquibancada no jogo Atlético de Madrid x Tottenham e também em várias partidas do nosso campeonato), pois gostaria de recomeçar com um projeto importante, como poderia ser o da Roma.

  • GASPERINI ELOGIA GIUNTOLI

    E em Trigoria, conforme relatado por Moretto, Giuntoli teria um aliado de peso justamente em Gian Piero Gasperini, que, aliás, o dirigente teria desejado trazer para a Juventus antes da demissão ocorrida no final da temporada passada. A relação entre os dois é excelente e, caso haja uma saída de Massara, o técnico da Roma gostaria de tentar trabalhar com o dirigente toscano.

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