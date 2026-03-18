Moretto - Giuntoli procura um time: Gasperini o aprecia, mas ele é cobiçado pela Premier League

A Roma atual vive do dualismo entre as exigências de Gian Piero Gasperini e as decisões tomadas por Frederic Massara, mas, no final da temporada, essa dicotomia pode ser quebrada.





Há alguns dias, conforme relatado por Matteo Moretto no canal do YouTube de Fabrizio Romano, o nome de Cristiano Giuntoli, ex-diretor esportivo da Juventus e do Napoli, começou a circular com força como forte candidato ao cargo de chefe da área esportiva do clube giallorosso.





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