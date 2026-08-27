Álvaro Morata disse sim ao Leganés. Segundo Gianluca Di Marzio, o atacante espanhol aceitou o destino, e agora o Como trabalha com o clube espanhol da segunda divisão para definir os últimos detalhes da operação, que deve ser concretizada por empréstimo.
(C)Getty Images
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Morata disse sim ao Leganés: Como trabalha na questão do salário
IMPASSE SALARIAL
O principal entrave diz respeito ao salário do jogador. O Como terá de contribuir para a cobertura dos vencimentos e é justamente nesse aspecto que os dois clubes estão tentando encontrar um acordo. A vontade de Morata, enquanto isso, representa um passo importante rumo ao desfecho positivo.
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