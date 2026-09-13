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US Lecce v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Monza, Juric: "O Lecce nunca chutou no gol"

A.C. Monza
I. Juric

O técnico do Monza analisa a derrota no campo do Lecce

Ivan Juric, técnico do Monza, falou em entrevista coletiva após a derrota de sua equipe por 3 a 2 no campo do Lecce: "Defensivamente, não cedemos nada, o Lecce nunca chutou no gol. Sofremos três gols por falta de atenção, mas o futebol é assim. O time é jovem e cheio de energia, joga bem, mas se não se tornar mais agressivo não vai longe".

  • "O time joga um futebol muito bom, mostramos isso também hoje. Estamos pagando pelos erros individuais, mas o futebol é isso. As estatísticas contam pouco, se elevarmos o nível podemos melhorar", acrescenta Juric, como relatado por Alfredo Pedullà. "Eles tiveram agressividade no ataque nas bolas paradas, e nós pouca agressividade para defender. Criamos muito, Falcone fez grandes defesas além do erro. Fazemos muito bem a fase defensiva, não me lembro de defesas do nosso goleiro. Vamos trabalhar em determinadas situações. No primeiro tempo tivemos seis grandes chances de gol".


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