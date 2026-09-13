"O time joga um futebol muito bom, mostramos isso também hoje. Estamos pagando pelos erros individuais, mas o futebol é isso. As estatísticas contam pouco, se elevarmos o nível podemos melhorar", acrescenta Juric, como relatado por Alfredo Pedullà. "Eles tiveram agressividade no ataque nas bolas paradas, e nós pouca agressividade para defender. Criamos muito, Falcone fez grandes defesas além do erro. Fazemos muito bem a fase defensiva, não me lembro de defesas do nosso goleiro. Vamos trabalhar em determinadas situações. No primeiro tempo tivemos seis grandes chances de gol".



