Ivan Juric, técnico do Monza, falou em entrevista coletiva após a derrota de sua equipe por 3 a 2 no campo do Lecce: "Defensivamente, não cedemos nada, o Lecce nunca chutou no gol. Sofremos três gols por falta de atenção, mas o futebol é assim. O time é jovem e cheio de energia, joga bem, mas se não se tornar mais agressivo não vai longe".
Getty Images Sport
Traduzido por
Monza, Juric: "O Lecce nunca chutou no gol"
"O time joga um futebol muito bom, mostramos isso também hoje. Estamos pagando pelos erros individuais, mas o futebol é isso. As estatísticas contam pouco, se elevarmos o nível podemos melhorar", acrescenta Juric, como relatado por Alfredo Pedullà. "Eles tiveram agressividade no ataque nas bolas paradas, e nós pouca agressividade para defender. Criamos muito, Falcone fez grandes defesas além do erro. Fazemos muito bem a fase defensiva, não me lembro de defesas do nosso goleiro. Vamos trabalhar em determinadas situações. No primeiro tempo tivemos seis grandes chances de gol".
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.