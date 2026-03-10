Goal.com
Grêmio 2026Reprodução/Grêmio
Luis Felipe Gonçalves

Monopólio no Rio Grande do Sul: como o Grêmio dominou o Campeonato Gaúcho

O Tricolor gaúcho construiu uma sequência de conquistas avassaladora nos últimos anos, consolidando-se como o principal protagonista do futebol do estado e uma ameaça constante ao seu maior rival, o Internacional

O Grêmio voltou ao topo do futebol gaúcho. Em pleno Beira-Rio, o Tricolor confirmou o título do Campeonato Gaúcho de 2026 após empatar em 1 a 1 com o Internacional, resultado suficiente graças à vantagem construída no primeiro Gre-Nal da decisão, disputado na Arena do Grêmio.

A conquista representa o 44º título estadual da história gremista e reforça um período recente de forte protagonismo no futebol gaúcho.

Com o resultado, o Grêmio alcança a impressionante marca de oito títulos estaduais nos últimos nove anos, ampliando uma sequência que consolida o clube como o grande dominador da competição na última década.

O Tricolor construiu um domínio quase absoluto no Gauchão ao conquistar oito das nove finais disputadas entre 2017 e 2026. O título deste ano também tem um peso simbólico importante: além de reafirmar a hegemonia recente, diminui a diferença histórica para o rival Internacional, que segue como maior campeão da competição com 46 conquistas.

O troféu de 2026 também representa a retomada da taça para o lado azul de Porto Alegre. Em 2025, o Internacional havia encerrado um jejum de nove anos ao conquistar o campeonato, interrompendo momentaneamente a sequência gremista.

  • Gremio 2026Reprodução/Grêmio

    Uma década marcada por protagonismo

    O título de 2026 reforça ainda mais a supremacia recente do Grêmio no cenário estadual.

    Ao observar o recorte dos últimos dez anos, apenas três temporadas não terminaram com o Tricolor levantando a taça. Em 2016, o Internacional derrotou o Juventude e ficou com o título no Beira-Rio.

    No ano seguinte, o futebol gaúcho viveu uma de suas maiores surpresas recentes. O Novo Hamburgo conquistou seu primeiro título estadual ao derrotar o Internacional nos pênaltis, em decisão realizada em Caxias do Sul.

    Já em 2025, o próprio Inter voltou ao topo ao vencer o Grêmio na Arena e confirmar o título com um empate no Beira-Rio, encerrando um longo período de domínio gremista.

    A conquista de 2026, portanto, reafirma o protagonismo tricolor e recoloca o clube como principal força do estado no momento.

  • Grêmio x Internacional 2026LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

    Repetição de marca histórica

    Outro detalhe que torna o título ainda mais simbólico para os gremistas foi o local da conquista.

    Depois de 20 anos, o Grêmio voltou a conquistar o Campeonato Gaúcho dentro do estádio Beira-Rio, casa de seu maior rival.

    A última vez havia sido em 2006. Naquela ocasião, o título foi decidido pelo critério do saldo qualificado após dois empates: 0 a 0 no antigo Estádio Olímpico e 1 a 1 no Beira-Rio.

    O gol que garantiu aquela conquista histórica foi marcado pelo atacante Pedro Júnior, aos 34 minutos do segundo tempo, em um dos momentos mais marcantes do clássico Gre-Nal naquele período.

    Duas décadas depois, o roteiro se repete com o Tricolor novamente celebrando uma taça no território do rival.

  • Internacional GremioFOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

    O que vem a seguir para a dupla Gre-Nal?

    Com o encerramento do estadual, as atenções agora se voltam para os desafios nacionais.

    O Internacional retoma sua trajetória no Campeonato Brasileiro Série A viajando para enfrentar o Atlético-MG nesta quarta-feira (11), na Arena MRV.

    Já o Grêmio volta a campo na quinta-feira (12), quando recebe o Red Bull Bragantino na Arena do Grêmio.

