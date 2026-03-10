Monopólio no Rio Grande do Sul: como o Grêmio dominou o Campeonato Gaúcho

O Grêmio voltou ao topo do futebol gaúcho. Em pleno Beira-Rio, o Tricolor confirmou o título do Campeonato Gaúcho de 2026 após empatar em 1 a 1 com o Internacional, resultado suficiente graças à vantagem construída no primeiro Gre-Nal da decisão, disputado na Arena do Grêmio.

A conquista representa o 44º título estadual da história gremista e reforça um período recente de forte protagonismo no futebol gaúcho.

Com o resultado, o Grêmio alcança a impressionante marca de oito títulos estaduais nos últimos nove anos, ampliando uma sequência que consolida o clube como o grande dominador da competição na última década.

O Tricolor construiu um domínio quase absoluto no Gauchão ao conquistar oito das nove finais disputadas entre 2017 e 2026. O título deste ano também tem um peso simbólico importante: além de reafirmar a hegemonia recente, diminui a diferença histórica para o rival Internacional, que segue como maior campeão da competição com 46 conquistas.

O troféu de 2026 também representa a retomada da taça para o lado azul de Porto Alegre. Em 2025, o Internacional havia encerrado um jejum de nove anos ao conquistar o campeonato, interrompendo momentaneamente a sequência gremista.