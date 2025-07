Como Moises Caicedo é a esperança para o Chelsea superar o favorito PSG na final do Mundial de Clubes

Volante pode ser peça-chave para conter o poderoso meio-campo francês, mas ainda é dúvida após torção no tornozelo na semifinal

O Chelsea entra como azarão na final contra o Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, sob o forte calor de Nova Jersey, na tarde deste domingo (13). Mas o time inglês aposta em uma arma importante.

Com vitórias suadas e uma chave mais acessível após a fase de grupos, os Blues conseguiram chegar à final da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Agora, o jovem elenco comandado por Enzo Maresca vai encarar o maior desafio até aqui.

E a principal esperança do Chelsea atende pelo nome de Moisés Caicedo. O volante é peça-chave para tentar segurar o meio-campo mais forte do mundo atualmente. No entanto, uma lesão preocupa e o clube inglês deve acompanhar sua recuperação até os últimos momentos antes da decisão.