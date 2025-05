Mohamed Salah do Manchester United? Talismã do Brentford, Bryan Mbeumo pode ser a mudança que Ruben Amorim precisa

O camaronês está cada vez mais associado a uma transferência para o Old Trafford, após mais uma temporada impressionante pelos Bees

"Para mim, naquele momento, olhando para a Premier League, somos o pior time desde que cheguei, em termos de resultados. Essa é a minha visão. No final da temporada, podemos ser o pior time da história da Premier League, mesmo com um título europeu", admitiu Ruben Amorim, na véspera do confronto de volta da semifinal da Europa League entre o Manchester United e o Athletic Club. "Portanto, não vamos mudar nada. Ainda sinto que esta temporada foi a pior dos últimos 50 anos."

A sinceridade brutal de Amorim é, ao mesmo tempo, refrescante e chocante — um reflexo do sofrimento que ele tem enfrentado em seus primeiros sete meses no comando do Old Trafford. Não houve o tradicional impulso de renovação que se espera com a chegada de um novo treinador, após o português substituir Erik ten Hag em novembro. Na verdade, a maioria dos torcedores provavelmente diria que o United piorou sob seu comando, argumento reforçado pela posição irreconhecível de 15º lugar na tabela da Premier League.

No entanto, não se pode culpar Amorim. O ex-treinador do Sporting não é um milagreiro, algo que seria necessário para uma mudança instantânea após herdar talvez o elenco mais fraco da história recente do United. Como resultado, os resultados não têm sido sua principal preocupação; o foco de Amorim tem sido implementar seu sistema 3-4-3 na mente de cada jogador, criando as bases para uma recuperação na próxima temporada.

Naturalmente, vários jogadores não farão parte desse processo. Amorim teve tempo suficiente para avaliar quem está apto para seu projeto de longo prazo e quem não está, com aqueles que não se encaixam no plano sendo dispensados e substituídos na janela de transferências de verão europeu. O mercado, portanto, será essencial se os Red Devils quiserem se recuperar rapidamente desta campanha desastrosa, sendo necessária, pelo menos, uma contratação transformadora.

E aqui entra Bryan Mbeumo: o talismã subestimado do Brentford, que poderia ser a resposta do United para Mohamed Salah...