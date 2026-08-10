Segundo o que foi publicado pelo Il Messaggero, nas últimas horas a Lazio teria se movimentado, em busca de um substituto para o lesionado Danilo Cataldi. O clube estaria interessado em Miretti por empréstimo.





Uma solução que, porém, não convence plenamente a Juventus: a prioridade segue sendo uma transferência em definitivo, ou então um empréstimo com obrigação de compra ao fim da temporada. No momento, portanto, as posições dos dois clubes parecem distantes.



