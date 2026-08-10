Fabio Miretti segue entre os jogadores com futuro indefinido na Juventus. O meio-campista nascido em 2003 não está entre as primeiras opções de Luciano Spalletti e o clube de Turim estaria disposto a avaliar uma venda, tanto para fazer caixa quanto para incluí-lo em eventuais negociações de chegada.
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Miretti, futuro longe da Juventus: Lazio surge como opção
Segundo o que foi publicado pelo Il Messaggero, nas últimas horas a Lazio teria se movimentado, em busca de um substituto para o lesionado Danilo Cataldi. O clube estaria interessado em Miretti por empréstimo.
Uma solução que, porém, não convence plenamente a Juventus: a prioridade segue sendo uma transferência em definitivo, ou então um empréstimo com obrigação de compra ao fim da temporada. No momento, portanto, as posições dos dois clubes parecem distantes.
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