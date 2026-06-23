Milão, todos de olho em Bergvall: ele quer deixar o Tottenham no meio do ano, veja quanto custa

O Tottenham investiu cerca de 8,5 milhões de libras para tirá-lo da concorrência internacional do Djurgardens e, após a fase de crescimento e amadurecimento demonstrada na Inglaterra, o valor de Bergvall aumentou significativamente. Fala-se de um pedido de 40 milhões de euros, mas um valor próximo a 30 milhões de euros já poderia ser suficiente para dar início às negociações, sobretudo porque ele está se tornando cada vez mais um jogador em excesso para De Zerbi.