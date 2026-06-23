Primeiro, a Copa do Mundo com a Suécia; depois, um novo desafio profissional. Lucas Bergvall tem as ideias claras sobre qual deve ser o caminho entre o presente e o futuro. O jogador nascido em 2006 expressou claramente a vontade de deixar o Tottenham em busca de maior continuidade e de um projeto técnico que possa valorizá-lo em sua posição natural de meio-campista central.
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Milão, todos de olho em Bergvall: ele quer deixar o Tottenham no meio do ano, veja quanto custa
MILÃO ESTÁ INTERESSADO
Nas primeiras conversas entre Amorim e a equipe estratégica formada por Almstadt e Gardiner, também surgiu o perfil do meio-campista sueco Bergvall. Para o Milan, trataria-se de um perfil perfeitamente alinhado à estratégia do clube: um jovem talento, com boa experiência em palcos importantes e com margens de crescimento decididamente significativas.
CARACTERÍSTICAS
Bergvall se enquadra na categoria de “meio-campista moderno”, capaz de combinar qualidade técnica, intensidade e habilidade para avançar com a bola nos pés. Com 188 centímetros de altura, ele alia estrutura física e mobilidade, características que lhe permitem desempenhar diversas funções na zona central do campo. Com Amorim no Milan, ele poderia atuar em três funções: como meio-campista de construção ao lado de um meio-campista mais posicional, como meio-campista box-to-box capaz de explorar os espaços e como meio-campista encarregado de intensificar a pressão e comandar as transições.
QUANTO CUSTA
O Tottenham investiu cerca de 8,5 milhões de libras para tirá-lo da concorrência internacional do Djurgardens e, após a fase de crescimento e amadurecimento demonstrada na Inglaterra, o valor de Bergvall aumentou significativamente. Fala-se de um pedido de 40 milhões de euros, mas um valor próximo a 30 milhões de euros já poderia ser suficiente para dar início às negociações, sobretudo porque ele está se tornando cada vez mais um jogador em excesso para De Zerbi.