Milão, Rashford volta a estar na moda: notícias da Espanha e da Inglaterra, o que se sabe sobre o futuro

Mas e se não fosse assim?

Embora se saiba que a vontade do jogador é permanecer na Catalunha e continuar jogando pelo clube da La Liga, caso não se chegue à decisão final de resgatar Rashford, há pelo menos dois grandes clubes à espreita, prontos para entrar na disputa por sua possível contratação.

Conforme relata o CaughtOffside, trata-se do Milan e do Paris Saint-Germain, que estão acompanhando atentamente a situação em torno de Rashford. Já no passado, tanto os rossoneri quanto os transalpinos demonstraram interesse pelo jogador e podem voltar a entrar na disputa no verão, caso o atacante britânico retorne ao Manchester United na Premier League.