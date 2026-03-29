Milão, Rashford volta a estar na moda: notícias da Espanha e da Inglaterra, o que se sabe sobre o futuro

O futuro de Marcus Rashford ainda é incerto. O atacante inglês terá que dar tudo de si nesta reta final da temporada para conquistar a confiança do Barcelona: nesse sentido, a lesão sofrida por Raphinha (que ficará fora dos gramados pelas próximas cinco semanas devido a uma lesão no bíceps femoral da coxa direita, conforme confirmam fontes próximas ao clube blaugrana ao Mundo Deportivo) pode oferecer uma oportunidade única ao ex-jogador do Manchester United para convencer definitivamente o clube catalão a exercer a opção de compra do empréstimo (no valor de 30 milhões de euros) justamente com os Red Devils.
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O BARCELONA VAI CONTRATÁ-LO DEFINITIVAMENTE?
Os colegas do Mundo Deportivo destacam que a equipe de Rashford e o Barcelona já chegaram a um acordo sobre os possíveis termos contratuais de seu futuro contrato, caso os catalães decidam exercer a opção e contratar o jogador inglês.
No entanto, a decisão final só será tomada ao final da temporada esportiva e somente se os azul-granadas conseguirem se adequar aos rigorosos parâmetros do Fair Play Financeiro.
MILÃO E PSG NO MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS
Mas e se não fosse assim?
Embora se saiba que a vontade do jogador é permanecer na Catalunha e continuar jogando pelo clube da La Liga, caso não se chegue à decisão final de resgatar Rashford, há pelo menos dois grandes clubes à espreita, prontos para entrar na disputa por sua possível contratação.
Conforme relata o CaughtOffside, trata-se do Milan e do Paris Saint-Germain, que estão acompanhando atentamente a situação em torno de Rashford. Já no passado, tanto os rossoneri quanto os transalpinos demonstraram interesse pelo jogador e podem voltar a entrar na disputa no verão, caso o atacante britânico retorne ao Manchester United na Premier League.