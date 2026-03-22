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FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Milão, o que se sabe sobre Gerard Martin

O que se sabe sobre a possível contratação dos rossoneri para o verão.

Enquanto se aguarda para saber qual será a classificação nesta reta final da temporada e se o objetivo de se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões da UEFA será alcançado, o Milan começa a se reunir para avaliar e definir quais seriam as contratações certas para reforçar o elenco rossonero de vista para a próxima temporada, que, segundo os planos da diretoria do clube da Via Aldo Rossi, espera-se que coincida com o retorno à principal competição europeia.

Entre os vários nomes anotados no caderno, destaque para a pista que leva a Gerard Martin, que, no entanto, será mais complexa do que o previsto.

  • COMBINAÇÃO, AGRADA PELA VERSATILIDADE

    Não é novidade que o Milan esteja de olho em um jogador como Gerard Martin, zagueiro do Barcelona capaz de atuar em várias funções e posições na defesa. Aos 24 anos, o jogador tem contrato com vencimento previsto para 30 de junho de 2028 e há algum tempo está na mira do clube da Via Aldo Rossi, que busca um jogador (ou até mais de um) capaz de ampliar as possibilidades do elenco de zagueiros.

    Pela versatilidade e potencial de crescimento, Martin é um nome que o Milan pretende continuar de olho no futuro próximo.

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  • O QUE É FILTRADO

    Mas, no momento, o que se sabe sobre essa possível negociação?
    Conforme relatado por Matteo Moretto no canal de YouTube em italiano de Fabrizio Romano, todo o Barcelona (com o técnico Hansi Flick à frente) está muito satisfeito com o desempenho em campo de Gerard Martin.

    O próprio jogador está muito ligado a todo o ambiente blaugrana e, ao final da temporada, considerando que seu contrato expira em 2028, espera-se — segundo Moretto — que o Barcelona se reúna com seus agentes para negociar e discutir uma possível renovação do contrato atual, deixando claro que ele é um jogador em quem se aposta para o futuro.

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