Milão, o que se sabe sobre Gerard Martin

Enquanto se aguarda para saber qual será a classificação nesta reta final da temporada e se o objetivo de se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões da UEFA será alcançado, o Milan começa a se reunir para avaliar e definir quais seriam as contratações certas para reforçar o elenco rossonero de vista para a próxima temporada, que, segundo os planos da diretoria do clube da Via Aldo Rossi, espera-se que coincida com o retorno à principal competição europeia.

Entre os vários nomes anotados no caderno, destaque para a pista que leva a Gerard Martin, que, no entanto, será mais complexa do que o previsto.