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Tomori MilanGetty Images

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Milão, Lampard quer Tomori no Coventry: o zagueiro inglês está esperando para ver

Milan
Mercado da bola

Milão, Gila coloca Tomori na lista de transferências: o ex-jogador do Chelsea pode voltar à Premier League

Mudanças constantes no Milan. Está prevista para o fim de semana a chegada de Mario Gila a Milão para realizar os exames médicos e, em seguida, assinar contrato com o clube da Via Aldo Rossi. A chegada do zagueiro espanhol coloca Fikayo Tomori de saída: o zagueiro inglês tem contrato que vence em 2027 e as negociações para a renovação estão paralisadas há vários meses.

  • COVENTRY NA PRESSÃO

    Tomori, ao contrário do que acontecia no passado recente, se mostrou aberto a deixar o Milan nesta janela de transferências e já discutiu o assunto com sua equipe de assessoria. O clube rossonero espera arrecadar pelo menos 15 milhões com sua venda, considerando que chegaram várias propostas da Premier League: a mais concreta vem de Frank Lampard. O Coventry, recém-promovido à Premier League, demonstrou um interesse bastante concreto pelo ex-jogador do Chelsea, que, no entanto, pediu tempo para avaliar os prós e os contras.

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