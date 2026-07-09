Milão, Lampard quer Tomori no Coventry: o zagueiro inglês está esperando para ver

Tomori, ao contrário do que acontecia no passado recente, se mostrou aberto a deixar o Milan nesta janela de transferências e já discutiu o assunto com sua equipe de assessoria. O clube rossonero espera arrecadar pelo menos 15 milhões com sua venda, considerando que chegaram várias propostas da Premier League: a mais concreta vem de Frank Lampard. O Coventry, recém-promovido à Premier League, demonstrou um interesse bastante concreto pelo ex-jogador do Chelsea, que, no entanto, pediu tempo para avaliar os prós e os contras.