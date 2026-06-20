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grafica cm gimenez milan febbraio 2026Getty Images

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Milão, Giménez está no mercado: superoferta da MLS com salário dobrado para o “Bebote”

Milan
Mercado da bola

Desde que chegou ao Milan, o balanço geral de Giménez é de 37 partidas, 7 gols e 6 assistências: números modestos para um Milan que agora quer mudar

Com a recente chegada do técnico português Rúben Amorim ao comando do Diavolo, a permanência de Santiago Giménez como peça-chave do ataque milanista não é garantida. O técnico português pediu um atacante com características diferentes das do mexicano, e todo o ambiente rossonero já vem demonstrando, há algum tempo, um forte ceticismo em relação ao jogador.


Essa onda de desconfiança corre o risco de abalar ainda mais a estabilidade psicológica do jogador que, por mais que expresse o desejo de se redimir com a camisa do Milan, pode acabar sendo esmagado pelas pressões e continuar apresentando um desempenho abaixo do esperado em campo.

  • ORLANDO CITY APOSTA EM GIMENEZ

    Os rumores mexicanos divulgados ontem vêm ganhando cada vez mais confirmação: o Orlando City está fortemente interessado em Santiago Giménez. O clube da Flórida tem um plano ambicioso: formar uma dupla de ataque ao lado de André-Pierre Gignac, que estaria prestes a iniciar uma nova fase de sua carreira nos Estados Unidos após encerrar definitivamente sua trajetória de sucesso no México com a camisa do Tigres.

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  • CONTRATO EXCEPCIONAL

    Santiago Gimenez gostaria de tentar a sorte com a camisa rossonera, convencido de que a troca de técnico pode ajudá-lo a recomeçar do zero. A alternativa seria, de qualquer forma, permanecer na Europa, em um dos cinco principais campeonatos. O Orlando City estaria, então, fora de questão? Os americanos estariam dispostos a oferecer a ele um contrato de cerca de 4,6 milhões de dólares por ano, aos quais seriam somados bônus vinculados ao desempenho individual e ao alcance de determinados objetivos esportivos da equipe. Uma proposta importante, quase o dobro do salário atual que o jogador, nascido em 2001, recebe no Milan. Fontes mexicanas afirmam que o Orlando City estaria disposto a chegar a 30 milhões para obter o sinal verde.

  • LAZIO E TOTTENHAM

    Giménez, neste momento, está focado apenas na Copa do Mundo com o México (onde é reserva atrás de Jiménez e Quinones); a sua agente, Rafaela Pimenta, cuida das negociações no mercado. Até agora, apenas a Lazio manifestou um interesse concreto, mas o clube da capital enfrenta dificuldades evidentes no aspecto operacional do mercado. Outra possibilidade é o Tottenham, que esteve perto de contratá-lo antes de a escolha recair sobre o Milan: tudo depende de De Zerbi.