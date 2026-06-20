Milão, Giménez está no mercado: superoferta da MLS com salário dobrado para o “Bebote”

Com a recente chegada do técnico português Rúben Amorim ao comando do Diavolo, a permanência de Santiago Giménez como peça-chave do ataque milanista não é garantida. O técnico português pediu um atacante com características diferentes das do mexicano, e todo o ambiente rossonero já vem demonstrando, há algum tempo, um forte ceticismo em relação ao jogador.





Essa onda de desconfiança corre o risco de abalar ainda mais a estabilidade psicológica do jogador que, por mais que expresse o desejo de se redimir com a camisa do Milan, pode acabar sendo esmagado pelas pressões e continuar apresentando um desempenho abaixo do esperado em campo.