Até agora, tem sido uma Copa do Mundo espetacular, com os grandes atacantes em destaque: de Mbappé a Cristiano Ronaldo, de Messi a Haaland. Mas também David, Saibari e Cunha. Ainda falta na lista Santiago Giménez, que havia chegado a esta competição com grandes ambições. O atacante, que pertence ao Milan, é a quarta opção do técnico mexicano Aguirre, que prefere Jimenez, Quinones e até mesmo Martinez. O “Bebote” não entrou em campo contra a África do Sul na estreia, enquanto disputou 15 minutos contra a Coreia do Sul e cerca de 30 contra a República Tcheca, sem sequer chegar perto de marcar um gol ou dar uma assistência. Uma tendência que se alinha perfeitamente com a última temporada, desastrosa, com a camisa do Milan na Série A.
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Milão: Giménez decepciona na Copa do Mundo e se coloca no mercado: o que se diz sobre o Porto
MERCADO APÓS A COPA DO MUNDO
"O acordo que fizemos foi deixar tudo nas mãos dele, as do meu agente, e não me falar de nada, pelo menos enquanto eu estiver aqui com a minha seleção. Depois da Copa do Mundo, veremos o que vai acontecer, mas o acordo era esse: não tocar nesse assunto durante a Copa do Mundo. Por enquanto, essa possibilidade não me tira o sono. Estou totalmente concentrado na Copa do Mundo. São coisas que a gente vive pouquíssimas vezes na vida, no máximo seis, como vemos hoje. Mas acredito que sejam momentos únicos, que quero aproveitar ao máximo, e não quero me distrair com coisas que nem sequer estão nas minhas mãos. Sinto que quero deixar tudo também nas mãos de Deus; eu me concentro no que tenho que fazer e só isso”.
Na entrevista concedida à TV Azteca, o Bebote começa a dar sinais diferentes em relação ao passado, abrindo-se para um futuro longe do Milan. O ex-jogador do Feyenoord está ciente de que não é peça central no novo projeto do Rossonero e encarregou seu agente de encontrar a melhor solução no mercado.
ONDE O PUPO DEVE IR
Ao longo do dia, circularam rumores, provenientes da imprensa mexicana, de que o Porto estaria em negociações com o Milan por Santiago Gimenez, informação desmentida pelo clube português. Os Dragões estão em busca de outro atacante após terem contratado André Silva, mas não iniciaram negociações pelo atacante mexicano. Uma possibilidade, certamente mais concreta, aponta para o Orlando City, time de Griezmann.
O valor residual de Gimenez no balanço é de 23,4 milhões de euros, e caberá à agente Rafaela Pimenta encontrar uma solução financeiramente viável para o Milan, que não pode registrar prejuízos.