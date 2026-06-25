"O acordo que fizemos foi deixar tudo nas mãos dele, as do meu agente, e não me falar de nada, pelo menos enquanto eu estiver aqui com a minha seleção. Depois da Copa do Mundo, veremos o que vai acontecer, mas o acordo era esse: não tocar nesse assunto durante a Copa do Mundo. Por enquanto, essa possibilidade não me tira o sono. Estou totalmente concentrado na Copa do Mundo. São coisas que a gente vive pouquíssimas vezes na vida, no máximo seis, como vemos hoje. Mas acredito que sejam momentos únicos, que quero aproveitar ao máximo, e não quero me distrair com coisas que nem sequer estão nas minhas mãos. Sinto que quero deixar tudo também nas mãos de Deus; eu me concentro no que tenho que fazer e só isso”.





Na entrevista concedida à TV Azteca, o Bebote começa a dar sinais diferentes em relação ao passado, abrindo-se para um futuro longe do Milan. O ex-jogador do Feyenoord está ciente de que não é peça central no novo projeto do Rossonero e encarregou seu agente de encontrar a melhor solução no mercado.