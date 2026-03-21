Milão: eis como será a gestão de Leão de vista dos dois amistosos da seleção de Portugal

Quem discorda totalmente da conveniência de enviar Leão para a seleção portuguesa é justamente Max Allegri, que se pronunciou assim na TV: “Conversamos com o Rafa e preferimos que ele ficasse de fora hoje, para ter 20 dias para se recuperar”, disse Allegri. “A seleção? Ele não está absolutamente em condições de jogar, precisa fazer trabalhos específicos para voltar a 100%”.





Um conceito que se tornou ainda mais enfático na coletiva de imprensa pós-jogo: “Acredito que ele será dispensado, acredito que já o tenham dispensado. Ele precisa descansar. Devemos agradecer-lhe pelo que fez até agora”.