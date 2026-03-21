Sorrisos rossoneri após a vitória do Milan sobre o Torino por 3 a 2. Os jogadores de Allegri viram sua equipe se recuperar rapidamente após a dura derrota para a Lazio, e os de Leão, na arquibancada, ao final de uma semana difícil sob todos os pontos de vista. Rafa encerrou o assunto com o amigo Pulisc com um aperto de mão, mas teve que desistir do treino de finalização devido ao agravamento do problema no adutor que o atormenta desde o início da temporada. O que o deixou feliz no final da partida, imortalizado pelas câmeras, foram também os companheiros, com Fofana em primeiro lugar: a comemoração de surfista do francês foi dedicada justamente ao amigo com o número 10 na arquibancada. A resposta nas redes sociais, acompanhada de muitos agradecimentos, certamente não demorou a chegar.
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Milão: eis como será a gestão de Leão de vista dos dois amistosos da seleção de Portugal
LEAO ESTÁ LESIONADO, MAS FOI CONVOCADO
Roberto Martinez, técnico da seleção de Portugal, aposta em Rafael Leão de vista do Mundial e gostaria de testá-lo nos jogos de preparação para a maior competição do mundo. O camisa 10 do Milan foi incluído ontem na lista de convocados para os dois jogos contra o México, em 29 de março, e contra os Estados Unidos, em 1º de abril. A lista de convocados, porém, chegou antes, em termos de tempo, do treino de finalização do Milan, quando a equipe médica rossonera constatou o problema físico do ex-jogador do Lille.
ALLEGRI NÃO ESTÁ DE ACORDO
Quem discorda totalmente da conveniência de enviar Leão para a seleção portuguesa é justamente Max Allegri, que se pronunciou assim na TV: “Conversamos com o Rafa e preferimos que ele ficasse de fora hoje, para ter 20 dias para se recuperar”, disse Allegri. “A seleção? Ele não está absolutamente em condições de jogar, precisa fazer trabalhos específicos para voltar a 100%”.
Um conceito que se tornou ainda mais enfático na coletiva de imprensa pós-jogo: “Acredito que ele será dispensado, acredito que já o tenham dispensado. Ele precisa descansar. Devemos agradecer-lhe pelo que fez até agora”.
O QUE SE SABE SOBRE A SELEÇÃO PORTUGUESA
De acordo com os rumores que circulam neste momento, a Federação Portuguesa de Futebol esclarece que ainda não foi tomada nenhuma decisão sobre Leão. A comunicação definitiva deverá ocorrer na segunda-feira, após o término da rodada para todas as equipes. O Milan está certo de que Leão permanecerá em Milanello para se recuperar da lesão durante a pausa para os jogos das seleções, mas não se pode descartar a possibilidade de ele se juntar aos companheiros para ser avaliado pela equipe médica portuguesa.