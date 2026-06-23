Amorim já tem as ideias claras sobre quais são as prioridades no mercado e apresentou uma lista de possíveis reforços à equipe estratégica formada por Almstadt e Gardiner. Entre os nomes destacados em vermelho está o de Gonçalo Ramos, atacante português que pode deixar o PSG durante esta janela de transferências de verão. Não será fácil contratar o ex-jogador do Benfica, tanto devido ao seu alto valor de mercado quanto à concorrência de um clube importante que disputa a Liga dos Campeões, como o Atlético de Madrid.
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Milão: disputa com o Atlético de Madrid por dois objetivos prioritários de Amorim
ATLÉTICO DE MADRID ESTÁ INTERESSADO EM HJULMAND
Ruben Amorim está em contato com a diretoria do Sporting de Lisboa, pois gostaria de trazer para o time rossonero seu pupilo dinamarquês Morten Hjulmand, meio-campista nascido em 1999 que já jogou na Itália pelo Lecce. O jogador dinamarquês considera que sua passagem pelo clube biancoverde chegou ao fim e, nos últimos meses, conseguiu que o presidente lhe prometesse que ele poderia sair neste verão por cerca de 35 milhões de euros. O Atlético de Madrid também está de olho nele.