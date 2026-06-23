Milão: disputa com o Atlético de Madrid por dois objetivos prioritários de Amorim

Amorim já tem as ideias claras sobre quais são as prioridades no mercado e apresentou uma lista de possíveis reforços à equipe estratégica formada por Almstadt e Gardiner. Entre os nomes destacados em vermelho está o de Gonçalo Ramos, atacante português que pode deixar o PSG durante esta janela de transferências de verão. Não será fácil contratar o ex-jogador do Benfica, tanto devido ao seu alto valor de mercado quanto à concorrência de um clube importante que disputa a Liga dos Campeões, como o Atlético de Madrid.