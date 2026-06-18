Depois que a contratação de Markus Krosche como diretor de futebol foi cancelada, o Milan se vê obrigado a reabrir as negociações para encontrar um novo diretor técnico, que deverá concordar com a decisão já tomada de confiar o comando técnico do Milan a Ruben Amorim. Uma situação mais única do que rara é a que o clube rossonero está enfrentando, com várias portas fechadas e a necessidade de acelerar o processo, considerando que a pré-temporada terá início em 12 de julho. O Diavolo já acumulou um atraso considerável.
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Milão, depois da decepção com Krosche e Hardung, eis o novo elenco: surgem Boto e Kehl
AS NOVIDADES
José Boto, atualmente no Flamengo, mas português como Amorim e com um passado em comum com o novo técnico do Milan que remonta à época em que ambos estiveram no Benfica, é um candidato de peso que surgiu nas últimas horas por meio de alguns intermediários que o recomendaram a Gerry Cardinale.
Se há uma característica que define José Boto, é a capacidade de identificar jogadores antes que eles se destaquem definitivamente. No meio dos olheiros, ele sempre foi considerado um dos melhores de sua geração. Ele viajou bastante ao longo de sua carreira, acumulando experiência no Shakhtar, no PAOK e no Osijek.
Também vale a pena ficar de olho em Sebastian Kehl, que encerrou há três meses sua passagem pelo Borussia Dortmund e tem uma visão muito semelhante à de Krosche. Nascido em 1980, em Fluida, na Alemanha, Kehl pode ser o perfil certo para o Milan. Segundo a Gazzetta dello Sport, entre os candidatos em potencial estaria também Jason Ayto, recém-saído de sua passagem pelo Brighton, que foi indicado por um intermediário.
ESTÃO DE VOLTA À MODA
Embora tenha apenas 31 anos (nasceu em 1995), a trajetória de Devin Özek, considerado pelo Milan como um possível diretor esportivo, já é longa. Realizou feitos extraordinários com o Bayer Leverkusen, conquistando um título e chegando à final da Liga Europa, e também teve um ótimo desempenho no Fenerbahçe, com a conquista da Supercopa e o segundo lugar, a três pontos do Galatasaray. O Milan vem considerando sua contratação há várias semanas, embora ainda não tenha se manifestado abertamente: até o momento, houve contatos, mas apenas informais.
Ainda circula o nome de Ramon Planes, ou seja, uma das sugestões apresentadas por Zlatan Ibrahimovic logo no início das diversas negociações. Resta saber se, após ter interrompido os contatos há cerca de dez dias, o Milan voltará a apostar na experiência do dirigente espanhol.