Já temos treinador. Ruben Amorim assinou o contrato que o vinculará ao Milan pelas próximas duas temporadas, com opção de renovação para uma terceira. Terça-feira, 16 de junho, 21 dias após o comunicado da RedBird que dispensou toda a estrutura administrativa e técnica, será lembrada como a data em que nasceu o novo Milan, criado, pela primeira vez, exclusivamente com base nas ideias de Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Um Milan com forte influência americana, tanto na filosofia quanto na estratégia e nos meios que estão levando à escolha do treinador e dos dirigentes.
Traduzido por
Milão: Amorim precisa resolver logo a questão de Leão; veja como isso pode influenciar as decisões de transferências
PRIMEIRAS GRÃES
Ruben Amorim aceitou o cargo no Milan com o entusiasmo de quem quer apagar a experiência negativa no Manchester United. A oportunidade é tão tentadora que não dá para recusar, mas o técnico português sabe que não o espera um vida de chinelos e sunga nas Maldivas. Para o ex-técnico do Sporting de Lisboa e sua comissão técnica, haverá muito trabalho a ser feito desde o início, com os “casos” a serem resolvidos dentro do vestiário: as dúvidas de Maignan, a vontade de disputar a Liga dos Campeões de Rabiot e Pulisic, além de um Leão que já expressou publicamente seu desejo de viver uma nova experiência profissional.
DE VOLTA ÀS ORIGENS
Nos próximos dias, teremos uma ideia mais clara do que Amorim pensa sobre Leão. Do ponto de vista estritamente tático, o camisa 10 rossonero pode se tornar fundamental para o novo técnico: em seu estilo de jogo, os jogadores de ponta são peças essenciais para garantir a vitória. Eles devem trazer superioridade, atuar como atacantes sem se preocupar muito com a fase defensiva.
Amorim tem grande estima pelo seu compatriota, mas, no caso de Leão, sabe que pode arriscar muito, de uma forma ou de outra. Ele pode assumir mais uma missão de aprimorar Leão em todos os aspectos técnicos e táticos ou deixá-lo ir. A única coisa certa, até o momento, é que Amorim terá contato direto com o jogador em breve.
Ele quer sair, mas não há ofertas
Quem acompanha de perto Leão demonstrou certa surpresa com as declarações públicas do jogador, que certamente não ajudam sua equipe na estratégia a ser adotada no mercado. Até agora, Rafa não demonstrou dúvidas nem recuou: ele quer deixar o Milan.
Amorim tentará conversar com ele, e a tentativa deve, de qualquer forma, ser registrada. Assim como é preciso sempre lembrar que, até o momento, o Milan não recebeu nenhuma oferta concreta e que, por menos de 50 milhões, provavelmente teria dificuldade em dar sinal verde para a transferência. E se, infelizmente, nenhuma oferta chegar, Leão deverá ficar.