Milão: Amorim precisa resolver logo a questão de Leão; veja como isso pode influenciar as decisões de transferências

Nos próximos dias, teremos uma ideia mais clara do que Amorim pensa sobre Leão. Do ponto de vista estritamente tático, o camisa 10 rossonero pode se tornar fundamental para o novo técnico: em seu estilo de jogo, os jogadores de ponta são peças essenciais para garantir a vitória. Eles devem trazer superioridade, atuar como atacantes sem se preocupar muito com a fase defensiva.





Amorim tem grande estima pelo seu compatriota, mas, no caso de Leão, sabe que pode arriscar muito, de uma forma ou de outra. Ele pode assumir mais uma missão de aprimorar Leão em todos os aspectos técnicos e táticos ou deixá-lo ir. A única coisa certa, até o momento, é que Amorim terá contato direto com o jogador em breve.



