Você está conversando com o Tare sobre o futuro? Quão importante é continuar com esse grupo de trabalho?

“Nos vemos com o Tare todos os dias, almoçamos juntos em Milanello, estamos juntos no retiro, conversamos sobre a dinâmica da equipe, onde podemos fazer ajustes. O Furlani veio nos visitar depois do clássico e almoçamos juntos. Quando falarmos do futuro, e ainda não o fizemos, faremos isso todos juntos”.

Sobre o vídeo no intervalo da final da Champions entre Real e Dortmund: Ancelotti confiou em seus veteranos. No contexto do Milan, a equipe, para poder almejar o máximo, precisa de jogadores tão carismáticos?

“Aquele era um Real em que Modric e Kroos depois se aposentaram. O único que ficou é Carvajal. Não devemos pensar no que aconteceu há 10 anos. Agora é uma geração completamente diferente. Na Itália, sobretudo, não temos força econômica para competir com os outros clubes da Europa. Basta olhar para os faturamentos. No fim das contas, quem chega às semifinais são os times mais fortes do ponto de vista econômico. Quando a margem de erro é menor, você precisa ser bom e ter sorte para montar o time. Se você fatura 1 bilhão, pode gastar mais dinheiro mesmo que erre 200 milhões. O Milan está trabalhando para ser competitivo e sustentável. Hoje, o clube é uma empresa: é por isso que tanto o aspecto esportivo quanto o comercial são importantes. Deve ser uma cadeia que vai da equipe principal até as atividades de base: assim você constrói uma base sólida na qual o clube pode se apoiar; caso contrário, você vai de um lado para outro sem rumo. Se você não criar essas bases, estará sempre perdido no meio do mar.”

Talvez seja preciso melhorar todas as outras situações que não dependem apenas dos atacantes?

“É preciso melhorar a sintonia entre os jogadores. Pulisic e Leão nessas posições jogaram pouco juntos, mas os outros também. De qualquer forma, houve ótimas combinações, como Fullkrug-Pulisic em Florença. No domingo, porém, Pulisic não o viu, isso pode acontecer no futebol.”

Não é um clichê dizer que as equipes italianas têm tanta dificuldade na Europa? A intensidade depende dos jogadores, do técnico, do campeonato?

"Ficar aqui falando, sem explicar, porque não explico nada e não tenho a verdade no bolso. Não se deve menosprezar o futebol italiano. Temos características que são essas, fazem parte da história do povo italiano, desde a Idade Média e da defesa das fortalezas. Agora todos falam. A velocidade do passe é certamente diferente e depende dos jogadores. Por que os jogos são mais rápidos na Europa? Em primeiro lugar, porque ou você ganha ou perde. O campeonato inglês é completamente diferente, não melhor nem pior. Quando dizem que na Itália o jogo estagna e há menos espaços, vejamos o lado positivo: é mais difícil marcar gols. Nascemos e crescemos assim e evoluímos. Não devemos sair imitando outros países que têm uma cultura diferente. A história varia de clube para clube. É preciso reorganizar as categorias de base, encontrar fórmulas diferentes. Mas não basta falar, é preciso agir! E tomar decisões. Agora vou encerrar, senão vou entrar em polêmica. Acho que deveriam ser apresentados números sobre todas as categorias de base. Esses números deveriam ser divulgados. Temos que nos preocupar porque muitas crianças que jogam futebol desistem cedo e vão jogar tênis. Para chegar a jogadores como o Sinner, há todo um trabalho por trás. É preciso ter cuidado. Quem entende de categorias de base, basta fazer reformas”.