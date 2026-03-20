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Milão, Allegri: “Modric? Depende dele. Gimenez será convocado. No ataque, todos precisam acordar”

Massimiliano Allegri apresenta o jogo antecipado de sábado entre o seu Milan e o Torino na habitual coletiva de imprensa da véspera

Faltam 24 horas para o Milan x Torino, um confronto decisivo para reacender as ambições do Rossonero na tabela. Massimiliano Allegri apresenta assim o confronto contra o time de D'Aversa na coletiva de imprensa da véspera, realizada em Milanello.


Luka Modric levou sua Bola de Ouro de 2018 para a Casa Milan. É o símbolo de sua ligação já forte com o Milan?

“Luka chegou e trouxe qualidade no aspecto técnico, mas sobretudo no aspecto humano e profissional, especialmente para os jogadores mais jovens. Ver um jogador, um homem — Luka tem 40 anos — com tanta paixão e amor pelo que faz é incrível. Isso gera entusiasmo e traz positividade para o ambiente.”

  • SOBRE O CASO DE LEAO, O BOLETIM MÉDICO E PULISIC

    Como está o Gimenez? Como está o Leão depois do incidente em Roma? Qual é o clima no time?

    “Depois de uma discussão, sempre há desculpas. São coisas que acontecem durante uma temporada em que os pontos contam muito. A única coisa a fazer é manter a calma; amanhã temos um jogo importante antes da pausa. É difícil porque o Torino, desde que D’Aversa chegou, vem obtendo bons resultados. Vamos deixar para trás o que aconteceu, precisamos nos concentrar no amanhã. Gimenez está bem, amanhã ele será convocado.”

    A disputa pelo título está encerrada?

    “É normal que a derrota para a Lazio... O futebol é maravilhoso por isso, todos achavam que o Inter tinha perdido dois pontos, mas não foi assim. Eles têm o destino do título nas próprias mãos, nós temos o da Champions. Temos que nos concentrar jogo a jogo. Depois, quando a matemática disser que o título foi para o Inter e que o Milan está na Champions, então não poderemos mais ganhar o título e não poderemos sair da Champions.”

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  • CLASSIFICAÇÃO, MODRIC E, MAIS UMA VEZ, PULISIC

    A dupla Leão-Pulisic:

    “Quanto à dupla Leão-Pulisic, eles tiveram uma temporada marcada por lesões: um perdeu a pré-temporada, o outro fez uma boa preparação e depois ficou dois meses fora. Agora é importante fazer bem nos últimos dois meses. Pulisic está bem; do ponto de vista físico, teve um bom desempenho em Roma. Falta precisão nos chutes, mas ele vai recuperá-la. Rafa tem 9 gols, ainda faltam alguns jogos e ele pode chegar aos dois dígitos. Mas agora temos todos à disposição; para jogar, precisamos acordar. Todos.”

    O futuro de Modric:

    “O clube vai falar com ele. Depende dele. Ele tem uma Copa do Mundo pela frente... Enquanto isso, vamos deixá-lo jogar, vamos deixá-lo se divertir”.


    A classificação:

    “É preciso olhar para frente, mas também para trás. O futebol é maravilhoso por isso: o equilíbrio é fundamental. Enquanto não atingirmos o objetivo, temos que permanecer concentrados nele. Temos que conquistar pontos amanhã para dar um pequeno passo à frente. Contra a Lazio, poderíamos ter sido mais precisos e pagamos caro por isso. Amanhã temos que fazer um jogo organizado, sem exagerar, e com o objetivo de levar os três pontos para casa”.

    Os passes falhados de Pulisic para Leão. O que falta para melhorar a sintonia entre eles?

    “Que quem tem a bola precisa ver quem está livre (risos, ndr). Ele não passou aquela bola porque não o viu. Mas isso já aconteceu outras vezes. No futebol, a diferença está na escolha do último passe. Eu disse ao Leão: ‘Ele não te viu, senão teria passado a bola’. Não era preciso muito.”


    Como vocês conseguiram somar 60 pontos com as dificuldades no ataque, ou seja, Pulisic sem marcar gols desde 28 de dezembro e Leão com pubalgia?

    Porque a equipe trabalhou em conjunto. Tivemos problemas com lesões no setor ofensivo, mas não pensamos no passado. Revi o jogo contra a Lazio, houve erros técnicos nos últimos 30 metros. Sofremos um gol que poderia ter sido evitado, mas isso acontece. Amanhã temos um jogo complicado, precisamos de todos os jogadores que estão bem. Esperamos recuperar o Loftus-Cheek, o próprio Gabbia, e o Gimenez vai melhorar a sua condição física. É preciso colocar os objetivos individuais à disposição do grupo, caso contrário, daqui a oito meses vamos disputar a vaga na Champions.”

  • SOBRE A PRESSÃO, OPEN VAR, FULLKRUG E LEAO

    A equipe estava sob muita pressão em Roma? Você teme um efeito rebote psicológico?

    “Não deve haver repercussão, também porque cometemos alguns erros que precisamos tentar evitar e precisamos ser mais precisos no ataque. Tivemos situações favoráveis, mas também levamos 2 ou 3 gols da mesma forma. Trabalhamos nisso, amanhã esperamos fazer uma partida melhor defensivamente. No primeiro tempo sofremos 9 contra-ataques, o número máximo deste ano. Mas o jogo contra a Lazio é consequência do jogo em Cremona, que já tinha sido uma partida irregular. O clássico é diferente, você tem uma atenção diferente. Precisamos voltar com serenidade a manter a organização, que é o nosso ponto forte”.

    Insistir em Leão e Pulisic ou dar uma chance a Fullkrug, que é o único atacante de área?

    “Depois do jogo, há soluções quando são necessárias. Até agora, Gimenez não estava disponível e não tem ritmo de jogo; de fato, durante a pausa, veremos se organizamos uma partida, pois se, a 20 minutos do fim, você precisar de alguém com essas características, só tem um. Então, ou você o coloca desde o início ou no final. Todos estão bem, precisamos de todos. Daqui até o fim, ter cinco atacantes à disposição é muito importante”.

    Sobre Leão:

    “Ele pode jogar tranquilamente como centroavante, basta ver os movimentos que fez no domingo, contra a Inter e o Cremona, com esses ataques em profundidade. Quando o campo se abre, ele se sente um pouquinho mais à vontade, mas quando se abre para as laterais e a bola não chega, ele sai um pouco do jogo...”.

    Querem encerrar o Open VAR, o que você acha?

    “Não sei, eles é que vão decidir. Quanto menos se mexerem, melhor. Acho que temos o árbitro, e eles são bons. Deixemos que eles apitem. Em todas as situações, deve reinar o equilíbrio. A linha é tênue entre a intervenção do VAR e o árbitro; pode ser que isso incline a balança. Quando encontrarem esse equilíbrio certo entre eles, o árbitro ficará ainda mais tranquilo. Mas os árbitros são bons, nos últimos jogos estão se saindo melhor. Guida apitou bem, deixou rolar, não marcou faltas leves e está certo assim, o futebol é um esporte masculino. Há muitos árbitros jovens, eles precisam ganhar experiência. Os árbitros mais experientes têm mais experiência e controle da situação”.



  • SOBRE A TARE, O FUTEBOL EUROPEU E AS DIFICULDADES DO FUTEBOL ITALIANO

    Você está conversando com o Tare sobre o futuro? Quão importante é continuar com esse grupo de trabalho?

    “Nos vemos com o Tare todos os dias, almoçamos juntos em Milanello, estamos juntos no retiro, conversamos sobre a dinâmica da equipe, onde podemos fazer ajustes. O Furlani veio nos visitar depois do clássico e almoçamos juntos. Quando falarmos do futuro, e ainda não o fizemos, faremos isso todos juntos”.

    Sobre o vídeo no intervalo da final da Champions entre Real e Dortmund: Ancelotti confiou em seus veteranos. No contexto do Milan, a equipe, para poder almejar o máximo, precisa de jogadores tão carismáticos?

    “Aquele era um Real em que Modric e Kroos depois se aposentaram. O único que ficou é Carvajal. Não devemos pensar no que aconteceu há 10 anos. Agora é uma geração completamente diferente. Na Itália, sobretudo, não temos força econômica para competir com os outros clubes da Europa. Basta olhar para os faturamentos. No fim das contas, quem chega às semifinais são os times mais fortes do ponto de vista econômico. Quando a margem de erro é menor, você precisa ser bom e ter sorte para montar o time. Se você fatura 1 bilhão, pode gastar mais dinheiro mesmo que erre 200 milhões. O Milan está trabalhando para ser competitivo e sustentável. Hoje, o clube é uma empresa: é por isso que tanto o aspecto esportivo quanto o comercial são importantes. Deve ser uma cadeia que vai da equipe principal até as atividades de base: assim você constrói uma base sólida na qual o clube pode se apoiar; caso contrário, você vai de um lado para outro sem rumo. Se você não criar essas bases, estará sempre perdido no meio do mar.”

    Talvez seja preciso melhorar todas as outras situações que não dependem apenas dos atacantes?

    “É preciso melhorar a sintonia entre os jogadores. Pulisic e Leão nessas posições jogaram pouco juntos, mas os outros também. De qualquer forma, houve ótimas combinações, como Fullkrug-Pulisic em Florença. No domingo, porém, Pulisic não o viu, isso pode acontecer no futebol.”

    Não é um clichê dizer que as equipes italianas têm tanta dificuldade na Europa? A intensidade depende dos jogadores, do técnico, do campeonato?

    "Ficar aqui falando, sem explicar, porque não explico nada e não tenho a verdade no bolso. Não se deve menosprezar o futebol italiano. Temos características que são essas, fazem parte da história do povo italiano, desde a Idade Média e da defesa das fortalezas. Agora todos falam. A velocidade do passe é certamente diferente e depende dos jogadores. Por que os jogos são mais rápidos na Europa? Em primeiro lugar, porque ou você ganha ou perde. O campeonato inglês é completamente diferente, não melhor nem pior. Quando dizem que na Itália o jogo estagna e há menos espaços, vejamos o lado positivo: é mais difícil marcar gols. Nascemos e crescemos assim e evoluímos. Não devemos sair imitando outros países que têm uma cultura diferente. A história varia de clube para clube. É preciso reorganizar as categorias de base, encontrar fórmulas diferentes. Mas não basta falar, é preciso agir! E tomar decisões. Agora vou encerrar, senão vou entrar em polêmica. Acho que deveriam ser apresentados números sobre todas as categorias de base. Esses números deveriam ser divulgados. Temos que nos preocupar porque muitas crianças que jogam futebol desistem cedo e vão jogar tênis. Para chegar a jogadores como o Sinner, há todo um trabalho por trás. É preciso ter cuidado. Quem entende de categorias de base, basta fazer reformas”.

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