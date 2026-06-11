Milão, acordo com Glasner, mas as negociações continuam: videochamada com Ruben Amorim

A estratégia do Milan é nomear primeiro um diretor técnico e só depois o treinador.

Nesse sentido, o técnico alemão da Áustria, Ralf Rangnick, é o nome mais cotado para o cargo já há algum tempo, mas após o encontro com Cardinale, Calvelli e Ibrahimovic, há nove dias em Viena, ainda não se chegou a um acordo.





Na verdade, as duas partes ainda estão paradas nesse ponto. O Milan tem algumas dúvidas quanto aos prazos e à linha pouco flexível do “Professor”, como o chamam em seu país.

Por sua vez, Rangnick — acostumado a comandar praticamente todos os aspectos esportivos de um clube — teme interferências em seu trabalho e promessas não cumpridas. Assim, a contratação não é tão certa quanto parecia há alguns dias, embora ainda seja a candidatura mais forte entre as que surgiram. Rangnick, aliás, já tem em mãos a oferta da federação austríaca para permanecer no comando da seleção nacional.