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grafica amorim manchester united deluso 2026Getty Images

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Milão, acordo com Glasner, mas as negociações continuam: videochamada com Ruben Amorim

Milan
Rúben Amorim
Mercado da bola
Manchester United
O. Glasner
R. Rangnick

A busca do Milan por um novo técnico continua, apesar de já ter havido um acordo preliminar com o ex-treinador do Crystal Palace, de nacionalidade austríaca.

O Milan chegou a um acordo preliminar com Oliver Glasner para um contrato de dois anos no valor de 3,5 milhões de euros líquidos por temporada, mais bônus, e com opção de renovação por mais um ano.


O técnico austríaco, ex-Crystal Palace, é o principal candidato a assumir o lugar do demitido Massimiliano Allegri (já contratado pelo Napoli para a era pós-Antonio Conte), mas o clube rossonero continua em busca do novo técnico.


  • SENTIDO AMORIM

    O jornal *La Gazzetta dello Sport* informa que o proprietário Gerry Cardinale e sua equipe vêm realizando, há mais de duas semanas, uma série dereuniões e videochamadas: a última delas com Ruben Amorim, técnico português ex-Sporting de Lisboa, que acaba de passar por uma experiência infeliz no Manchester United.


    Ele é um candidato? Como tantos outros — o técnico argentino da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, já foi ouvido duas vezes pela diretoria da RedBird —, mas não está na primeira linha.

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  • PRIMEIRO O DIRIGENTE

    A estratégia do Milan é nomear primeiro um diretor técnico e só depois o treinador.

    Nesse sentido, o técnico alemão da Áustria, Ralf Rangnick, é o nome mais cotado para o cargo já há algum tempo, mas após o encontro com Cardinale, Calvelli e Ibrahimovic, há nove dias em Viena, ainda não se chegou a um acordo.


    Na verdade, as duas partes ainda estão paradas nesse ponto. O Milan tem algumas dúvidas quanto aos prazos e à linha pouco flexível do “Professor”, como o chamam em seu país.

    Por sua vez, Rangnick — acostumado a comandar praticamente todos os aspectos esportivos de um clube — teme interferências em seu trabalho e promessas não cumpridas. Assim, a contratação não é tão certa quanto parecia há alguns dias, embora ainda seja a candidatura mais forte entre as que surgiram. Rangnick, aliás, já tem em mãos a oferta da federação austríaca para permanecer no comando da seleção nacional.