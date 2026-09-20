O Milan vence e convence contra o Lecce, liderado por seus líderes Rabiot e Modric. Pulisic volta a marcar após 10 meses, nota 7. Amorim segue com suas ideias e desfruta de um grande Moreira, no terceiro gol nas últimas duas partidas.
Milan x Lecce, as notas da CM: Estupinan leva 6 apesar das vaias. Rabiot e Pulisic iluminam San Siro
NOTAS DO MILAN
Maignan 6: trabalho sem maiores dificuldades para o capitão do Milan. Um par de saídas rasteiras e reativas para cortar pela raiz qualquer pretensão da equipe salentina.
Gila 6,5: um autêntico martelo, o espanhol. Busca sempre a antecipação, quase como se fosse uma obsessão. Certamente agradável para o Milan e para Amorim.
De Winter 6: Stulic e o jovem Esteban não lhe causam grandes problemas. O zagueiro belga, já titular quase intocável do novo ciclo, é menos preciso do que em outras vezes na saída de bola.
Pavlović 6,5: a assistência para Pulisic é uma verdadeira joia, comemorada por todos os companheiros de equipe. Perto de renovar, faz uma atuação carismática. Líder da defesa
Chukwueze 6: cada vez mais valioso para Amorim: melhorias evidentes na fase defensiva, mas pode fazer mais na ofensiva. Vale dizer que Falcone brilha em uma finalização perigosa dele no primeiro tempo.
Modrić 6,5: todos de pé em San Siro para saudar a saída de campo do croata, maestro perfeito de um Milan convincente. Mas o que empolga os torcedores são as recuperações sobre os atacantes adversários, com grande humildade e vontade de se sacrificar pela equipe. Lenda. (Aos 77', Musah sem nota)
Rabiot 7,5: leva o posto de melhor em campo: o percentual de passes certos e de bolas tocadas é impressionante. Comanda as ações e vai sempre atacar a linha defensiva adversária: o gol do 2 a 0, o segundo dele no campeonato, é consequência direta de uma atuação completa.
Estupiñan 6: aos 64', com uma diagonal profunda, se antecipa a Coulibaly na área: intervenção salvadora. Assim apaga as vaias que parte de San Siro lhe havia reservado no fim do primeiro tempo por um par de erros banais. Soldadinho. (aos 77', Bartesaghi sem nota)
Pulisic 7: 266 dias depois da última vez, volta a responder presente ao encontro com o gol. Uma verdadeira joia técnica a do americano, que abre a partida a favor do Milan. Mas, na noite de gala para celebrar a Scala do futebol, ele presenteia com outra obra de arte ao iniciar a jogada que leva ao segundo gol de Rabiot com um toque de calcanhar genial. Reencontrado (aos 70', Loftus-Cheek 5,5: três bolas tocadas, duas perdidas. Já houve momentos melhores para o inglês)
Saelemaekers 6: (aos 70', Moreira 7: acelera, deixa Siebert para trás e marca o gol do 3 a 0, o primeiro dele em San Siro. Impactante.)
Ramos 6,5: a assistência sem olhar para o gol do 2 a 0 é tão bonita quanto importante na economia da partida. O gol não vem, não adianta rodear, mas no geral sua atuação é de grande sacrifício pela equipe.
Téc. Amorim 6,5: segue em frente com suas ideias e o campo lhe dá razão. As melhorias vistas hoje, apesar de um adversário modesto, são animadoras para a retomada do campeonato. E, enquanto isso, sua equipe soma 11 pontos após 5 rodadas: nada mal.
NOTAS DO LECCE
Falcone 6: não pode fazer absolutamente nada nos três gols sofridos, mas evita um placar ainda mais amplo com pelo menos um par de intervenções.
Veiga 5,5: começa bem, aparecendo com boa continuidade. É atropelado pela onda do Milan e sai cedo do jogo.
Gaspar 5: que sufoco contra o Milan para o defensor angolano, que volta como titular diante da ausência de Thiago Gabriel.
Siebert 4,5: foi facilmente batido por Moreira no fim, com grande dificuldade diante de Ramos. Noite para esquecer, e rápido.
Gallo 6: nunca perde a medida, bem na primeira construção. No duelo individual com Chukwueze, leva vantagem nos pontos.
Maleh 5: o adversário é decididamente indigesto, mas ele nunca consegue conter um Rabiot em noite inspirada. (aos 70' Ngom 5,5: muda pouco ou nada em relação ao companheiro substituído)
Ilić 5: perde as distâncias quando Rabiot avança pela linha dos meias ofensivos: poucos pontos de referência e uma articulação muito escolar, pode fazer melhor. (aos 70' Kaba 5,5: tenta dar proteção)
Coulibaly 6: corre muito e tenta incomodar Estupinan, atacando a profundidade com cortes constantes. Aplicado.
Monteiro 5,5: alguns bons lances, mas apaga cedo. (aos 70' Fatah 5: não aparece em nenhum momento)
Štulić 5: Corvino sempre dizia que se pode errar na esposa, mas não no atacante: o sérvio segue sendo um dos poucos centroavantes errados pelo ex-CEO dos salentinos. Pouco móvel e nunca perigoso, obriga o técnico a deixá-lo no vestiário no intervalo. (aos 46' Esteban 5,5: se movimenta bastante, mas é pouco e mal servido)
Pierotti 6: premiamos um bom primeiro tempo.
Téc. Di Francesco 5: perder para o Milan é aceitável, mas o que não convence é a atuação excessivamente resignada.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.