Maignan 6: trabalho sem maiores dificuldades para o capitão do Milan. Um par de saídas rasteiras e reativas para cortar pela raiz qualquer pretensão da equipe salentina.

Gila 6,5: um autêntico martelo, o espanhol. Busca sempre a antecipação, quase como se fosse uma obsessão. Certamente agradável para o Milan e para Amorim.

De Winter 6: Stulic e o jovem Esteban não lhe causam grandes problemas. O zagueiro belga, já titular quase intocável do novo ciclo, é menos preciso do que em outras vezes na saída de bola.

Pavlović 6,5: a assistência para Pulisic é uma verdadeira joia, comemorada por todos os companheiros de equipe. Perto de renovar, faz uma atuação carismática. Líder da defesa

Chukwueze 6: cada vez mais valioso para Amorim: melhorias evidentes na fase defensiva, mas pode fazer mais na ofensiva. Vale dizer que Falcone brilha em uma finalização perigosa dele no primeiro tempo.

Modrić 6,5: todos de pé em San Siro para saudar a saída de campo do croata, maestro perfeito de um Milan convincente. Mas o que empolga os torcedores são as recuperações sobre os atacantes adversários, com grande humildade e vontade de se sacrificar pela equipe. Lenda. (Aos 77', Musah sem nota)

Rabiot 7,5: leva o posto de melhor em campo: o percentual de passes certos e de bolas tocadas é impressionante. Comanda as ações e vai sempre atacar a linha defensiva adversária: o gol do 2 a 0, o segundo dele no campeonato, é consequência direta de uma atuação completa.

Estupiñan 6: aos 64', com uma diagonal profunda, se antecipa a Coulibaly na área: intervenção salvadora. Assim apaga as vaias que parte de San Siro lhe havia reservado no fim do primeiro tempo por um par de erros banais. Soldadinho. (aos 77', Bartesaghi sem nota)

Pulisic 7: 266 dias depois da última vez, volta a responder presente ao encontro com o gol. Uma verdadeira joia técnica a do americano, que abre a partida a favor do Milan. Mas, na noite de gala para celebrar a Scala do futebol, ele presenteia com outra obra de arte ao iniciar a jogada que leva ao segundo gol de Rabiot com um toque de calcanhar genial. Reencontrado (aos 70', Loftus-Cheek 5,5: três bolas tocadas, duas perdidas. Já houve momentos melhores para o inglês)

Saelemaekers 6: (aos 70', Moreira 7: acelera, deixa Siebert para trás e marca o gol do 3 a 0, o primeiro dele em San Siro. Impactante.)

Ramos 6,5: a assistência sem olhar para o gol do 2 a 0 é tão bonita quanto importante na economia da partida. O gol não vem, não adianta rodear, mas no geral sua atuação é de grande sacrifício pela equipe.





Téc. Amorim 6,5: segue em frente com suas ideias e o campo lhe dá razão. As melhorias vistas hoje, apesar de um adversário modesto, são animadoras para a retomada do campeonato. E, enquanto isso, sua equipe soma 11 pontos após 5 rodadas: nada mal.