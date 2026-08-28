Maignan 6: foi bem ao se antecipar a Adams em campo aberto com uma jogada de defensor experiente.

Gila 6,5: incendeia San Siro quando arranca com a bola nos pés e em dois desarmes decididos para recuperar a posse. Tem tudo para se tornar um dos líderes técnicos e carismáticos da equipe. (aos 87, Gabbia sv)

De Winter 5,5: não se mostra pronto nas constantes verticalizações dos visitantes, especialmente em duas ocasiões no primeiro tempo. Também corre um grande risco no segundo tempo por excesso de confiança em seus próprios recursos. Certamente se sente mais à vontade quando precisa sair jogando do que para manter uma linha tão alta e próxima do meio-campo.

Pavlovic 6: Amorim terá de aceitar sua lúcida confusão tática porque ele é importante demais para a equipe. Doutor Jekyll e mr.Hide.

Chukwueze 6,5: agrada, e muito, pela extrema entrega na fase defensiva, com diagonais profundas e precisas. Na meia hora, inventa uma arrancada desde o meio-campo com raça e técnica, mas não consegue tirar do goleiro na finalização. Soldadinho.

Modric 5,5: o Venezia joga e pressiona alto, Luka tenta antecipar a jogada assumindo riscos que por pouco não custam um gol ao Milan, com o contra-ataque em campo aberto não concretizado por Adams. Sua partida, reflexo de uma condição física certamente não ideal, tem vários erros de caneta vermelha. (aos 74, Jashari 6: boas ideias na armação e também muita sorte: teria sido para levar uma bronca pela forma como não consegue concretizar a assistência, magnífica, de Saelemakers, mas Halhal a empurra mesmo assim para dentro para fazer o 2 a 0).

Musah 5,5: aos 55, acerta o travessão, mas daquela posição é gol, sempre. Corre muito e, para o jogo do Milan, serve um jogador com essas características, mas a qualidade é modesta.

Bartesaghi 5,5: lento e atrapalhado, dá uma assistência involuntária para Yeboah, que por pouco não coloca o seu time em vantagem. (Aos 87, Estupinan)

Loftus-Cheek 5: muita fumaça e pouco, muito pouco, resultado. Também se movimenta bem no terço final, tentando jogar nos meio-espaços, mas é mole nas divididas e pouco convicto quando necessário. Amorim o chama de volta para o banco e das arquibancadas saem alguns assobios direcionados ao inglês. (aos 60, Saelemaekers 7: sua entrada muda o jogo, levando a qualidade que havia faltado no primeiro tempo. O toque para o gol de Ramos é visionário, o para Jashari é delicioso)

Cisse 6: as duas primeiras jogadas da sua partida são erradas tanto no conceito quanto na determinação. Aos poucos entra no jogo e se aplica em função da equipe também sem a bola. Não machuca como na rodada passada, em Turim, mas no geral a sua não é uma atuação para se jogar fora. (aos 60,Rabiot 6,5: Milan com dificuldade para encontrar o caminho do gol? Tranquilos, Adrien resolve. Com ele em campo, sempre saindo do banco, o Milan marcou 4 gols e somou 6 pontos em duas partidas).

G. Ramos 6,5: desperdiça o impossível no primeiro tempo e repete isso também no início da etapa final: 4 chances de gol enormes. Depois aparece bem na assistência de Saelemaekers e bate para o gol com um chute cruzado de pé esquerdo que lhe vale a primeira alegria em San Siro.

Amorim 6,5: muito bem tanto na proposta de jogo quanto na leitura da partida; para o português, é um ótimo início de temporada.