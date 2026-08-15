Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Grafica Nkunku Bologna MilanCalciomercato
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Milan, também Leipzig e Borussia Dortmund de olho em Nkunku: a pedida para vendê-lo

Milan
C. Nkunku
Roma
Leipzig
Borussia Dortmund
Manchester United

O atacante francês está entre os cortados por Amorim e busca um novo time.

A passagem de Christopher Nkunku pelo Milan chegou, de fato, ao fim após apenas um ano. O atacante nascido em 1997, que chegou a Milão vindo do Chelsea no verão de 2025, foi incluído por Ruben Amorim entre os jogadores que não são úteis para o seu projeto e, portanto, está fora dos planos e no mercado.

Hoje, ele não faz parte dos convocados para o amistoso que o Milan está disputando na Polônia contra o Manchester United e na sexta-feira deixou Milanello por motivos pessoais. Agora, o mercado se movimenta em torno dele e, além dos rumores que o colocavam na mira de Roma e Manchester United, nestas horas outros dois clubes apareceram.


  • Há Leipzig e Dortmund

    Segundo o que foi informado por Matteo Moretto, Nkunku também entrou no radar de dois grandes clubes alemães, como RB Leipzig e Borussia Dortmund (hoje envolvido em amistoso contra a Roma no Westfalenstadion.

    Para a equipe do grupo Red Bull, aliás, seria um retorno clamoroso, justamente ao clube onde Nkunku de fato explodiu com sua melhor temporada da carreira, na campanha de 2022/2023, que depois o levou ao Chelsea

    • Publicidade

  • Quanto o Milan pede

    O Milan investiu 37 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus (que não foram atingidos), para levar Nkunku a Milão durante o verão passado. Para não registrar prejuízo na venda, será necessária uma transferência em definitivo por 30 milhões de euros (valores atualmente fora do mercado) ou então um empréstimo oneroso com direito/obrigação de compra de pelo menos 22,6 milhões de euros. Difícil, não impossível. O Milan espera que, entre os afastados por Amorim, o francês seja aquele que, com certeza, hoje tem mais mercado.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google