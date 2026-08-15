Milan, também Leipzig e Borussia Dortmund de olho em Nkunku: a pedida para vendê-lo

A passagem de Christopher Nkunku pelo Milan chegou, de fato, ao fim após apenas um ano. O atacante nascido em 1997, que chegou a Milão vindo do Chelsea no verão de 2025, foi incluído por Ruben Amorim entre os jogadores que não são úteis para o seu projeto e, portanto, está fora dos planos e no mercado.

Hoje, ele não faz parte dos convocados para o amistoso que o Milan está disputando na Polônia contra o Manchester United e na sexta-feira deixou Milanello por motivos pessoais. Agora, o mercado se movimenta em torno dele e, além dos rumores que o colocavam na mira de Roma e Manchester United, nestas horas outros dois clubes apareceram.



