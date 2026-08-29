Milan, reunião de mercado com Cardinale e Amorim: os detalhes

O Milan, que vendeu Leao ao Galatasaray, busca no mercado um meia criativo, mas não está descartado que o clube de Milão tente dar a Amorim também um zagueiro e um lateral-esquerdo. Nestas horas, os contatos por Omari Hutchinson, ponta do Nottingham Forest, se intensificaram, e muito provavelmente ele também é assunto na reunião de mercado.





Também é preciso monitorar a situação do reserva de Gonçalo Ramos, com o Cagliari tendo pedido informações sobre Francesco Camarda.