Depois da vitória sobre o Venezia na segunda rodada da Serie A, o dono do Milan, Gerry Cardinale, não deixou Milão. Segundo o Sportmediaset, neste momento o proprietário do clube está participando de uma reunião de mercado no centro de Milão, com a presença de Amorim, Almstadt e Gardiner: as movimentações estão sendo estudadas para a reta final da janela de transferências de verão, que será encerrada em 1º de setembro, às 20h.
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Milan, reunião de mercado com Cardinale e Amorim: os detalhes
O Milan, que vendeu Leao ao Galatasaray, busca no mercado um meia criativo, mas não está descartado que o clube de Milão tente dar a Amorim também um zagueiro e um lateral-esquerdo. Nestas horas, os contatos por Omari Hutchinson, ponta do Nottingham Forest, se intensificaram, e muito provavelmente ele também é assunto na reunião de mercado.
Também é preciso monitorar a situação do reserva de Gonçalo Ramos, com o Cagliari tendo pedido informações sobre Francesco Camarda.
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