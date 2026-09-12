Errar é humano, perseverar, porém, é diabólico. Cometer um erro faz parte da natureza frágil do homem, mas continuar a repeti-lo por teimosia ou soberba já não é mais justificável. Por motivos diferentes, Estupinan e Loftus-Cheek evidenciaram dificuldades importantes que não lhes permitem render de acordo com o seu potencial: o equatoriano é apenas uma cópia apagada do bom lateral admirado na Premier League, enquanto no caso do inglês é preciso voltar três anos no tempo para encontrar um jogador à altura da situação. Contra a Lazio, Amorim decidiu escalá-los desde o primeiro minuto e, ao fazer isso, literalmente se entregou aos adversários.
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Milan, reprovações definitivas para Loftus-Cheek e Estupinan: Amorim encontrou a chave certa com Moreira e Pulisc
Gattuso já havia percebido as dificuldades de Estupiñán
Gattuso não se escondeu no pré-jogo imediato ao indicar qual poderia ser a chave da partida a favor da Lazio: "Analisamos, vimos. Muitas vezes você sempre vê a linha de cinco, eles recuam, mas nós temos que ser bons com nossos pontas para mantê-los lá". O técnico da Lazio e sua comissão haviam lido bem as dificuldades, já presentes na temporada passada justamente contra a Lazio no Olímpico, de Estupinan quando é atacado às costas e prepararam a partida exatamente com base na capacidade de seus pontas de buscar sempre a infiltração. Resultado? Cancellieri faz o gol da vantagem aproveitando o vacilo de Estupinan, que chega até a se virar quase tentando construir um álibi com os companheiros. Um dado explica ainda melhor a partida do ex-Brighton, se interpretado. Estupinan completou 26 passes em 28 tentativas, mas porque, simplesmente, descarregava a bola no companheiro mais próximo.
As críticas não abalaram Loftus-Cheek
Amorim havia tentado cutucar Loftus-Cheek tanto na entrevista coletiva da véspera ("não deve jogar só os primeiros 5 minutos"), mas também no pré-jogo imediato: "É fundamental ser sempre honesto com os jogadores: quando digo alguma coisa à imprensa, é porque já a repeti dez vezes ao interessado direto. Sei que não é algo comum de se ver, mas considero isso importante e acho que os jogadores confiam em mim sabendo que faço esse tipo de afirmação justamente porque acredito enormemente nas qualidades deles. Peguem um perfil como o de Loftus-Cheek: ele tem tudo. Tem enorme força física, usa os dois pés, é forte no jogo aéreo, mas precisa aprender a permanecer dentro da partida durante todos os noventa minutos. O conceito é muito simples: ele precisa fazer a diferença com a sua qualidade em cada momento do jogo. Não pode estar sempre em contato com a bola, mas precisa estar muito mais dentro do jogo. Só participando com continuidade poderá ajudar a equipe a ser mais criativa e realmente perigosa nos últimos trinta metros."
As cobranças não surtiram efeito, e o plano de Amorim para o inglês fracassou. Antes dele, Pioli tentou; depois Fonseca, além de Conceicao e Allegri: Loftus-Cheek é um jogador que tem arrancadas, mas representa o exemplo mais evidente de um atleta irregular, ou seja, tudo aquilo de que um Milan em construção não precisa. Paradoxalmente, ele pode ser mais útil à equipe com a partida em andamento, quando o ritmo cai e ele consegue fazer valer seu físico e sua técnica. A versão do ex-Chelsea vista nestes 4 primeiros jogos não se sustenta para uma posição de titular absoluto no esquema de Amorim.
MOREIRA E PULISIC
O outro lado da mesma moeda é a atuação perfeita de Moreira, que no Olímpico marcou a primeira dobradinha da carreira. Jogando pela esquerda, em seu habitat natural, e não com o pé trocado como em Turim, contra a Juventus. O ponta belga, que chegou do Strasbourg por quase 65 milhões de euros entre parte fixa e bônus, será o titular da faixa já a partir do próximo duelo contra o Lecce, Amorim não se escondeu na entrevista coletiva pós-jogo também sobre a possível coexistência com outro ponta ofensivo como Chukwueze: "Quero jogar com três defensores e dois alas bem abertos. Então, às vezes, os dois vão jogar, e Moreira jogou realmente muito bem pela esquerda. Ele tem experiência jogando pela esquerda no Strasbourg. Conhecemos muito bem os jogadores, então isso vai acontecer de novo no futuro".
A resposta que todo o mundo do Milan aguardava com ansiedade chegou: Pulisic está bem, muito bem fisicamente. E pode jogar sem problemas nos meio-espaços que Amorim quer de seus meias-atacantes. O americano está destinado a tomar a vaga ocupada, até aqui, por um apagado Loftus-Cheek.
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