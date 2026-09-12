Milan, reprovações definitivas para Loftus-Cheek e Estupinan: Amorim encontrou a chave certa com Moreira e Pulisc

Amorim havia tentado cutucar Loftus-Cheek tanto na entrevista coletiva da véspera ("não deve jogar só os primeiros 5 minutos"), mas também no pré-jogo imediato: "É fundamental ser sempre honesto com os jogadores: quando digo alguma coisa à imprensa, é porque já a repeti dez vezes ao interessado direto. Sei que não é algo comum de se ver, mas considero isso importante e acho que os jogadores confiam em mim sabendo que faço esse tipo de afirmação justamente porque acredito enormemente nas qualidades deles. Peguem um perfil como o de Loftus-Cheek: ele tem tudo. Tem enorme força física, usa os dois pés, é forte no jogo aéreo, mas precisa aprender a permanecer dentro da partida durante todos os noventa minutos. O conceito é muito simples: ele precisa fazer a diferença com a sua qualidade em cada momento do jogo. Não pode estar sempre em contato com a bola, mas precisa estar muito mais dentro do jogo. Só participando com continuidade poderá ajudar a equipe a ser mais criativa e realmente perigosa nos últimos trinta metros."





As cobranças não surtiram efeito, e o plano de Amorim para o inglês fracassou. Antes dele, Pioli tentou; depois Fonseca, além de Conceicao e Allegri: Loftus-Cheek é um jogador que tem arrancadas, mas representa o exemplo mais evidente de um atleta irregular, ou seja, tudo aquilo de que um Milan em construção não precisa. Paradoxalmente, ele pode ser mais útil à equipe com a partida em andamento, quando o ritmo cai e ele consegue fazer valer seu físico e sua técnica. A versão do ex-Chelsea vista nestes 4 primeiros jogos não se sustenta para uma posição de titular absoluto no esquema de Amorim.







