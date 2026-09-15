De que forma a equipe pode ajudá-lo a render no seu melhor?

"O foco não deve estar em mim e no fato de eu marcar muito ou pouco, mas acredito que o mais importante seja sempre a vitória da equipe. Penso que, se todos nós corrermos e trabalharmos muito de maneira inteligente e como equipe, podemos fazer algo grande nesta temporada. Estamos criando um belo entrosamento e, com o passar do tempo, vamos melhorar ainda mais. E depois, sem dúvida, meus gols, minhas assistências, os gols da equipe e as vitórias vão começar a chegar. Acho que esse é o aspecto mais importante".





Nestas semanas, também chegaram críticas a você porque marcou apenas um gol...

"Existe sempre a ideia de que o atacante tem de fazer gols o tempo todo, mas nem sempre é assim. Posso até jogar bem sem, no entanto, marcar. Cada partida é uma oportunidade para demonstrar o meu valor".

Ontem Ibrahimovic esteve em Milanello. Como ex-atacante, ele lhe deu algum conselho?

"Ele não me deu conselhos específicos. Foi muito gentil, perguntou como as coisas estão indo. Ele me acolheu no clube, e é um prazer poder contar com a sua presença. Ter o apoio de uma lenda e de uma personalidade como ele é importante".