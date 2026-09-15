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Ramos Ufficiale Milan

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Milan, Ramos: "É sempre especial jogar em casa. Estou com muita vontade de fazer gol"

Milan

Além de Ruben Amorim, Gonçalo Ramos também fala em entrevista coletiva antes de Milan x Benfica de amanhã à noite

Ex-jogador da partida, Gonçalo Ramos vai em busca do primeiro gol europeu com a camisa do Milan justamente contra o “seu” Benfica. Será um jogo especial para o camisa 9 do Milan: com as águias de Lisboa, o ex-PSG somou 106 partidas e 41 gols pela equipe principal. O ex-PSG falou em entrevista coletiva: "É sempre especial jogar em casa. Estou aqui há pouco tempo, não pude jogar tanto em San Siro. Será uma partida difícil, mas jogar em casa significa ter o apoio dos nossos torcedores. E isso é importante para nós".

Você vai comemorar se fizer gol amanhã à noite? 

"Não, eu não comemoraria. Para mim, o Benfica é como a minha casa. Mas, ainda assim, tenho muita vontade de fazer gol". 



  • SOBRE AS DIFICULDADES INICIAIS

    De que forma a equipe pode ajudá-lo a render no seu melhor?

    "O foco não deve estar em mim e no fato de eu marcar muito ou pouco, mas acredito que o mais importante seja sempre a vitória da equipe. Penso que, se todos nós corrermos e trabalharmos muito de maneira inteligente e como equipe, podemos fazer algo grande nesta temporada. Estamos criando um belo entrosamento e, com o passar do tempo, vamos melhorar ainda mais. E depois, sem dúvida, meus gols, minhas assistências, os gols da equipe e as vitórias vão começar a chegar. Acho que esse é o aspecto mais importante".


    Nestas semanas, também chegaram críticas a você porque marcou apenas um gol...

    "Existe sempre a ideia de que o atacante tem de fazer gols o tempo todo, mas nem sempre é assim. Posso até jogar bem sem, no entanto, marcar. Cada partida é uma oportunidade para demonstrar o meu valor". 

    Ontem Ibrahimovic esteve em Milanello. Como ex-atacante, ele lhe deu algum conselho?

    "Ele não me deu conselhos específicos. Foi muito gentil, perguntou como as coisas estão indo. Ele me acolheu no clube, e é um prazer poder contar com a sua presença. Ter o apoio de uma lenda e de uma personalidade como ele é importante".

    • Publicidade

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