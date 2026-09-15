Ex-jogador da partida, Gonçalo Ramos vai em busca do primeiro gol europeu com a camisa do Milan justamente contra o “seu” Benfica. Será um jogo especial para o camisa 9 do Milan: com as águias de Lisboa, o ex-PSG somou 106 partidas e 41 gols pela equipe principal. O ex-PSG falou em entrevista coletiva: "É sempre especial jogar em casa. Estou aqui há pouco tempo, não pude jogar tanto em San Siro. Será uma partida difícil, mas jogar em casa significa ter o apoio dos nossos torcedores. E isso é importante para nós".
Você vai comemorar se fizer gol amanhã à noite?
"Não, eu não comemoraria. Para mim, o Benfica é como a minha casa. Mas, ainda assim, tenho muita vontade de fazer gol".