90'+2' - Linda bola de trivela de Modric para Comott, que no segundo pau não consegue vencer Lammens.





81' - Torriani para Rashford no mano a mano, bloqueando a finalização do inglês, que havia escapado de Gila, e salvando o Milan do terceiro gol sofrido.





71' - GOLEADA DO MILAN, LOFTUS-CHEEK! O inglês também marca, após ser lançado pelo toque esplêndido de um Ramos indomável: o ex-Chelsea arranca depois do meio-campo e bate Lammens no primeiro pau. Para Ramos, um gol e duas assistências.





68' - VIRADA DO MILAN, RAMOS FAZ O 3-2! Jogada fantástica do Milan, que sai jogando desde trás, roda a bola por quase um minuto e depois o habitual Ramos aciona Chukwueze pela direita: cruzamento perfeito e o português completa de cabeça para o gol, em um triângulo aberto. Duas assistências e um gol para o nigeriano.





57' - EMPATE DO MILAN, CISSE! Bela jogada do Milan, saída desde trás com Cisse, que encontra Ramos para fazer a parede e acionar Chukwueze pela direita: muito bem o nigeriano ao cruzar em vez de chutar, com o ex-Benevento completando para a rede no segundo pau e fazendo o 2-2.





51' - UNITED FAZ O SEGUNDO, DORGU! Desastre de Terracciano, que recua fraco para Torriani sem ver que Dorgu estava chegando: tarefa fácil para o ex-Lecce se infiltrar e fazer o 2-1, mais uma loucura de Terracciano





47' - O Milan se complica: falta pela direita do United, cabeçada com escorada no meio e por pouco Terracciano não marca contra, Torriani segura.





41' - TORRIANI DEFENDE O PÊNALTI DE BRUNO FERNANDES! Bem o goleiro do Milan, que cai no canto direito e neutraliza o português.





40' - PÊNALTI PARA O UNITED! Loucura de Terracciano na saída de bola, tenta driblar dois mas perde a bola na área, depois Marciniak vê uma falta inexistente de De Winter em Tielemans e marca um pênalti que não existiu.





37' - EMPATE DO MILAN, CHUKWUEZE! Erro de Mazraoui, Jashari recupera a bola e avança, toque para Goncalo Ramos: genial o ex-PSG, que entra na área e, em vez de chutar, com um esplêndido no look serve o nigeriano, que manda para a rede com o gol aberto. Que assistência do português!





25' - Bruno Fernandes infiltra pela esquerda, é encontrado, bate de canhota, mas manda para fora.





23' - Cissé aparece de novo, boa iniciativa pela esquerda: chega à área, dá um drible da vaca e bate no primeiro pau, mas sem força.





18' - Mais uma finalização do Milan, a bola chega a Cisse após uma tabela: chute de primeira e por cima do travessão.





15' - Milan de novo, confusão na área após um belo drible de Chukwueze, a bola sobra para Loftus-Cheek: chute de direita, Lammens defende com o pé.





8' - Responde o Milan, boa iniciativa de Pavlovic, que serve Jashari, passe para o meio para Loftus-Cheek: chute da entrada da área, forte, mas central.





2' - O UNITED ABRE O PLACAR LOGO DE CARA, MAGUIRE! Escanteio pela esquerda, o inglês ganha espaço para cabecear por cima de Musah e faz 1-0. Início de choque para o Milan.





1' - Chance logo de cara para o United: Dorgu vai embora pela esquerda, entra na área e bate forte, bem Torriani para mandar para escanteio.