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Milan, que goleada sobre o United com Chukwueze-Ramos: Amorim vence por 4 a 2 de virada

Manchester United x Milan
Milan
Manchester United
Amistosos de clubes

Acompanhe conosco ao vivo o último amistoso do time de Amorim antes da estreia na Serie A contra o Torino.

Amistoso

Manchester United-Milan 2-4

Gols: 2' Maguire (Ma), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (Ma), 57' Cisse (Mi), 68' Ramos (M), 71' Loftus Cheek (M)


Torriani (MI) defende pênalti de Bruno Fernandes (Ma) aos 41'


O Milan dá sequência à sua caminhada na preparação de verão com outro amistoso de luxo: no compromisso de Ferragosto, às 16h45, o desafio é contra o Manchester United.

Depois de empatar com a Inter no dérbi de Perth e sofrer uma pesada derrota para o Chelsea por 3 a 0 na Indonésia, o Milan de Ruben Amorim, ex que se despediu mal,voa para a Polônia, para Breslávia, para enfrentar os Reds de Michael Carrick.

Último teste para o Diavolo, ainda pesadamente condicionado por ausências por lesão e mercado, a sete dias da estreia na Serie A, prevista para domingo, 23 de agosto, às 20h45, contra o Torino. Fora por opção técnica, Fofana, Tomori, Odogu e Nkunku, agora à margem do projeto, enquanto estão ausentes por vários problemas físicos Gabbia, Gimenez, Leao e Pulsic.


Gonçalo Ramos, a contratação mais cara da Serie A nesta janela de transferências e da história do Milan, faz sua estreia não oficial como titular.


Em caso de empate aos 90', a decisão vai para os pênaltis.





  • Os gols e os principais lances:

    90'+2' - Linda bola de trivela de Modric para Comott, que no segundo pau não consegue vencer Lammens.


    81' - Torriani para Rashford no mano a mano, bloqueando a finalização do inglês, que havia escapado de Gila, e salvando o Milan do terceiro gol sofrido.


    71' - GOLEADA DO MILAN, LOFTUS-CHEEK! O inglês também marca, após ser lançado pelo toque esplêndido de um Ramos indomável: o ex-Chelsea arranca depois do meio-campo e bate Lammens no primeiro pau. Para Ramos, um gol e duas assistências.


    68' - VIRADA DO MILAN, RAMOS FAZ O 3-2! Jogada fantástica do Milan, que sai jogando desde trás, roda a bola por quase um minuto e depois o habitual Ramos aciona Chukwueze pela direita: cruzamento perfeito e o português completa de cabeça para o gol, em um triângulo aberto. Duas assistências e um gol para o nigeriano.


    57' - EMPATE DO MILAN, CISSE! Bela jogada do Milan, saída desde trás com Cisse, que encontra Ramos para fazer a parede e acionar Chukwueze pela direita: muito bem o nigeriano ao cruzar em vez de chutar, com o ex-Benevento completando para a rede no segundo pau e fazendo o 2-2.


    51' - UNITED FAZ O SEGUNDO, DORGU! Desastre de Terracciano, que recua fraco para Torriani sem ver que Dorgu estava chegando: tarefa fácil para o ex-Lecce se infiltrar e fazer o 2-1, mais uma loucura de Terracciano


    47' - O Milan se complica: falta pela direita do United, cabeçada com escorada no meio e por pouco Terracciano não marca contra, Torriani segura.


    41' - TORRIANI DEFENDE O PÊNALTI DE BRUNO FERNANDES! Bem o goleiro do Milan, que cai no canto direito e neutraliza o português.


    40' - PÊNALTI PARA O UNITED! Loucura de Terracciano na saída de bola, tenta driblar dois mas perde a bola na área, depois Marciniak vê uma falta inexistente de De Winter em Tielemans e marca um pênalti que não existiu.


    37' - EMPATE DO MILAN, CHUKWUEZE! Erro de Mazraoui, Jashari recupera a bola e avança, toque para Goncalo Ramos: genial o ex-PSG, que entra na área e, em vez de chutar, com um esplêndido no look serve o nigeriano, que manda para a rede com o gol aberto. Que assistência do português!


    25' - Bruno Fernandes infiltra pela esquerda, é encontrado, bate de canhota, mas manda para fora.


    23' - Cissé aparece de novo, boa iniciativa pela esquerda: chega à área, dá um drible da vaca e bate no primeiro pau, mas sem força.


    18' - Mais uma finalização do Milan, a bola chega a Cisse após uma tabela: chute de primeira e por cima do travessão.


    15' - Milan de novo, confusão na área após um belo drible de Chukwueze, a bola sobra para Loftus-Cheek: chute de direita, Lammens defende com o pé.


    8' - Responde o Milan, boa iniciativa de Pavlovic, que serve Jashari, passe para o meio para Loftus-Cheek: chute da entrada da área, forte, mas central.


    2' - O UNITED ABRE O PLACAR LOGO DE CARA, MAGUIRE! Escanteio pela esquerda, o inglês ganha espaço para cabecear por cima de Musah e faz 1-0. Início de choque para o Milan.


    1' - Chance logo de cara para o United: Dorgu vai embora pela esquerda, entra na área e bate forte, bem Torriani para mandar para escanteio.

    • Publicidade

  • A ficha técnica

    Manchester United-Milan 2-4

    Gols: 2' Maguire (Ma), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (Ma), 57' Cisse (Mi), 68' Ramos (Mi), 71' Loftus Cheek (Mi).


    MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Tielemans, Santos; DIallo, Bruno Fernandes, Dorgu; Cunha. Téc. Carrick.


    MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano (aos 60' Gila), De Winter (aos 83' Diawara), Pavlovic (aos 83' Vladimirov); Chukwueze, Jashari (aos 60' Modric), Musah (aos 75' Ricci), Estupinan (aos 60' Bartesaghi); Loftus-Cheek (aos 83' Comotto), Cisse (aos 60' Saelemaekers); Ramos (aos 75' Camarda). Téc. Amorim.


    Advertidos com cartão amarelo: Estupinan (Mi), Dorgu (Ma)

    Expulsos: -

    Assistências: Bruno Fernandes (Ma), Ramos (Mi), Chukwueze (Mi), Chukwueze (Mi), Ramos (Mi)

    Árbitro: Marciniak (POL)

    Notas: aos 41', Torriani (Mi) defendeu pênalti cobrado por Bruno Fernandes (Ma)

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