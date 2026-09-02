Milan, ouça o pai de Santi Gimenez: "Para mim, o Porto é um bom passo à frente"

O pai de Gimenez continua sobre as motivações que levaram à escolha pelo Porto: "Santi é um rapaz muito reflexivo. Nós olhamos não só para os nomes dos times, mas também para o treinador, como joga, quais variantes ofensivas tem, o que pode criar, se joga a Champions e como joga. Há muitíssimos fatores que influenciam a decisão de se transferir para outro time e, na realidade, fomos levando as coisas como vinham. Pensávamos que o Milan seria uma grande oportunidade porque, além do fato de Santi ter crescido vendo o Milan, quando surgiu o Milan, ele se esqueceu dos outros times e partimos para Milão. A verdade é que, para mim, o Porto é um bom passo à frente porque é um time que vai competir no seu campeonato nacional, que vai lutar pelo título, que vai jogar a Champions e, para dizer a verdade, tem um elenco realmente muito bom"

Depois, sobre os últimos meses de Santiago no Milan: "Quando jogou, disputou nove partidas, mas nessas nove partidas continuou jogando apesar da lesão e não queria parar porque era titular. Santi não toma nenhum medicamento, chegou até a tomar Dosul (um antidepressivo, ndr) para poder jogar, porque não tinham outras opções e porque os outros atacantes estavam lesionados. Há questões que talvez o mundo não conheça, mas eu sim. Em relação ao desempenho, pode ser que ele não tenha ido bem ou que não tenha sido produtivo: nas primeiras nove partidas que jogou antes da lesão, na verdade era titular. Quando voltou da lesão, o time sofreu uma queda enorme, passando do primeiro lugar para o quinto. Faz parte do processo de crescimento, não é o fim do mundo. Ele tem 25 anos, marcou 99 gols na carreira e, em 12 partidas na Champions, fez 8 gols e deu 2 assistências".