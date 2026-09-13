Levante a mão quem já tinha visto, antes de ontem, cinco erros consecutivos de Modric na fase de construção. Provavelmente ninguém. Lukita, como é chamado pelos companheiros, teve 50% de passes longos certos, 38% de passes progressivos (3 em 8 tentativas) e 40% de passes certos na área (40%). A análise sobre uma atuação de grande dificuldade do craque croata vem diretamente de Amorim: "Precisamos ser realmente muito bons com a bola para fazer Luka se sentir confortável no jogo. Se transformamos a partida em trocas constantes de lado e corridas desenfreadas, esse não é o tipo de jogo para o Luka. E foi por isso que mudamos a configuração no segundo tempo ao colocar Musah: tínhamos entendido que precisávamos de um pouco mais de ritmo no meio-campo. Além disso, acho que Luka estava baixando demais, muito perto dos zagueiros, e assim ficávamos com quatro jogadores só para iniciar a jogada e com menos homens entre as linhas. Podemos jogar com Luka e mostramos isso nas últimas partidas, mas, para isso, precisamos transformar o jogo em um domínio de posse e controle. Se transformarmos em um jogo de correria, para ele fica impossível"