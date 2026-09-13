A entrada de Musah no lugar de Modric foi uma das chaves da reação do Milan contra a Lazio para o 2 a 2. Causa um certo impacto só de escrever isso, porque estamos falando de uma lenda do futebol, o croata, e de um meio-campista razoável como o ex-Valencia. Premissa necessária: um dia ruim pode acontecer até com os maiores e, no caso de Modric, dá para falar tranquilamente da pior atuação desde que veste a camisa do Milan. A luz do camisa 14 foi sufocada tanto pela pressão asfixiante preparada por Gattuso quanto pela falta de mobilidade dos meias ofensivos e pontas do Milan no primeiro tempo.
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Milan, os números indicam a dificuldade de Modric: Amorim estuda uma utilização sob medida para o craque croata
Os dados indicam uma dificuldade evidente
Levante a mão quem já tinha visto, antes de ontem, cinco erros consecutivos de Modric na fase de construção. Provavelmente ninguém. Lukita, como é chamado pelos companheiros, teve 50% de passes longos certos, 38% de passes progressivos (3 em 8 tentativas) e 40% de passes certos na área (40%). A análise sobre uma atuação de grande dificuldade do craque croata vem diretamente de Amorim: "Precisamos ser realmente muito bons com a bola para fazer Luka se sentir confortável no jogo. Se transformamos a partida em trocas constantes de lado e corridas desenfreadas, esse não é o tipo de jogo para o Luka. E foi por isso que mudamos a configuração no segundo tempo ao colocar Musah: tínhamos entendido que precisávamos de um pouco mais de ritmo no meio-campo. Além disso, acho que Luka estava baixando demais, muito perto dos zagueiros, e assim ficávamos com quatro jogadores só para iniciar a jogada e com menos homens entre as linhas. Podemos jogar com Luka e mostramos isso nas últimas partidas, mas, para isso, precisamos transformar o jogo em um domínio de posse e controle. Se transformarmos em um jogo de correria, para ele fica impossível"
USO DIFERENTE
O dinamismo de Musah e sua capacidade de transformar rapidamente a fase de transição em fase ofensiva são centrais demais nesta primeira etapa para Amorim: a equipe ainda carece de brilho físico e mental para aspirar a um futebol dominante. Eis por que o técnico português precisa estudar uma utilização sob medida de Modric: aos 41 anos recém-completados, não se podem exigir milagres do ex-Bola de Ouro. Na leitura das características do adversário, será preciso fazer uma avaliação sobre Modric e sobre Musah: o camisa 14 pode expressar toda a sua magia contra adversários que jogam em bloco baixo, e não contra aqueles que, como a Lazio, vêm pressionar alto o portador da bola e buscam os duelos individuais em todo o campo. Modric é um equívoco tático que precisa ser resolvido também em respeito à imensa grandeza do jogador e ao que demonstrou, com orgulho e sacrifício, em sua passagem por Milão.
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