Milan, oficial a venda de Athekame para o Lyon

Muitos excedentes no elenco do Milan, que nas últimas semanas de mercado também será protagonista nas saídas. Ruben Amorim indicou os jogadores que, para ele, podem sair, e a diretoria trabalhará para encontrar um destino para eles. Diferente é a situação de Zachary Athekame, o lateral suíço que chegou há um ano e em quem o Milan acredita para o futuro. Considerando o pouco espaço que teve até agora, porém, o clube decidiu emprestá-lo e, nestes minutos, oficializou sua transferência para o Lyon: “O AC Milan comunica ter cedido, em caráter temporário, os direitos esportivos do jogador Zachary Athekame ao Olympique Lyonnais.

O Clube deseja a Zachary as maiores satisfações para a sequência da Temporada Esportiva”.