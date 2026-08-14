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Athekame MilanGetty Images
Francesco Guerrieri

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Milan, oficial a venda de Athekame para o Lyon

O ponta suíço deixa o AC Milan e se transfere para a França por empréstimo sem opção de compra.

Muitos excedentes no elenco do Milan, que nas últimas semanas de mercado também será protagonista nas saídas. Ruben Amorim indicou os jogadores que, para ele, podem sair, e a diretoria trabalhará para encontrar um destino para eles. Diferente é a situação de Zachary Athekame, o lateral suíço que chegou há um ano e em quem o Milan acredita para o futuro. Considerando o pouco espaço que teve até agora, porém, o clube decidiu emprestá-lo e, nestes minutos, oficializou sua transferência para o Lyon: “O AC Milan comunica ter cedido, em caráter temporário, os direitos esportivos do jogador Zachary Athekame ao Olympique Lyonnais.

O Clube deseja a Zachary as maiores satisfações para a sequência da Temporada Esportiva”.