Mike Maignan e o mal-estar no Milan? Entre o retorno adiado, os rumores sobre a insatisfação no Milan e agora o interesse do clube árabe, não é um verão fácil para o capitão do Milan, que perdeu a semifinal do Mundial contra a Espanha.
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Milan, Maignan insatisfeito? O Al Nassr de CR7 tenta contratação
VERÃO AGITADO
O final decepcionante da temporada passada e a ausência no funeral de Franco Baresi para seguir de férias do outro lado do mundo, o retorno a Milanello adiado de 12 para 16 de agosto e agora o interesse do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo. Tudo isso no verão da despedida de Massimiliano Allegri e de seu preparador de goleiros, Claudio Filippi, com quem a relação era idílica.
O AL NASSR ESTÁ DE OLHO
Maignan, apesar da renovação de contrato assinada no fim de janeiro e da braçadeira de capitão, começou desde logo a olhar em volta: o acordo com o Milan é até 2031, com um salário à altura do de Rafa Leao, ou seja, em torno de 7 milhões de euros, bônus (fáceis) incluídos. Mas, na Arábia Saudita, o Al Nassr de Cristiano Ronaldo está procurando um novo camisa 1 para o lugar de Bento. O Milan não quer elevar o tom e Amorim conta com ele, mas também não quer mantê-lo no elenco insatisfeito: depois do Ferragosto se saberá mais.
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