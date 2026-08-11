Maignan, apesar da renovação de contrato assinada no fim de janeiro e da braçadeira de capitão, começou desde logo a olhar em volta: o acordo com o Milan é até 2031, com um salário à altura do de Rafa Leao, ou seja, em torno de 7 milhões de euros, bônus (fáceis) incluídos. Mas, na Arábia Saudita, o Al Nassr de Cristiano Ronaldo está procurando um novo camisa 1 para o lugar de Bento. O Milan não quer elevar o tom e Amorim conta com ele, mas também não quer mantê-lo no elenco insatisfeito: depois do Ferragosto se saberá mais.



