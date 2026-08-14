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grafica maignan milan CM 2.1 desktopGetty Images

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Milan, Maignan enigmático nas redes sociais: "Você não pode controlar as palavras dos outros"

Milan

Das férias prolongadas, chega uma postagem no Instagram por parte do capitão do Milan, esperado para 16 de agosto, mas em pauta no mercado.


Mike Maignan voltou a postar nas redes sociais, publicando várias fotos de suas férias em meio ao momento em que ainda é forte a polêmica pelo retorno adiado a Milão. O goleiro e capitão do Milan acompanha tudo com a legenda: "On prend des montagnes de risques mais au sommet, qu'est-ce qu'on a mal", um verso da música "Rich Porter", do rapper francês Ninho. A letra da música é bastante explícita, cheia de referências à criminalidade e à vida nas ruas. O tema principal é o de uma vida feita de drogas, dinheiro, violência, risco e paranoia, contraposta ao desejo de chegar ao topo e, provavelmente, deixar tudo isso para trás.




  • CRÍPTICO

    A frase escolhida por Maignan ganha um pouco de sentido e contexto, já que, traduzida literalmente, não ficaria clara. Pode ser adaptada para: "Assumimos montanhas de riscos, mas, quando chegamos ao topo, quanto se sofre". Cabe aos torcedores e aos leitores interpretá-la".

    • Publicidade

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