



Mike Maignan voltou a postar nas redes sociais, publicando várias fotos de suas férias em meio ao momento em que ainda é forte a polêmica pelo retorno adiado a Milão. O goleiro e capitão do Milan acompanha tudo com a legenda: "On prend des montagnes de risques mais au sommet, qu'est-ce qu'on a mal", um verso da música "Rich Porter", do rapper francês Ninho. A letra da música é bastante explícita, cheia de referências à criminalidade e à vida nas ruas. O tema principal é o de uma vida feita de drogas, dinheiro, violência, risco e paranoia, contraposta ao desejo de chegar ao topo e, provavelmente, deixar tudo isso para trás.











