Um novo nome para o ataque do Milan. Segundo o que escreve o Daily Mail , o Milan colocou os olhos em Omari Hutchinson, meia-atacante nascido em 2003 que atua no Nottingham Forest. Formado entre Chelsea e Arsenal, na carreira ele também vestiu a camisa do Ipswich Town. Está no Forest desde o ano passado e, na última temporada, somou 42 jogos, 1 gol e 8 assistências considerando Premier League, copas nacionais e Europa League
Getty Images Sport
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Milan, ideia de Omari Hutchinson, do Nottingham Forest
Milan, ideia de Hutchinson, do Nottingham Forest
No ano passado, ele se transferiu para o City Ground por 37,5 milhões de libras. Segundo o Daily Mail , o Milan avalia um empréstimo com obrigação de compra, embora, no momento, os valores não tenham sido divulgados. Hutchinson é um meia-atacante canhoto, que pode jogar por toda a faixa ou atrás do atacante.
Os rumores vindos da Inglaterra foram confirmados pela Sky Sport , que informou que, nestas horas, o Milan pediu informações pelo ponta nascido em 2003 do Nottingham Forest. Em suma, o Milan está fazendo uma tentativa e também houve contatos com o agente do jogador.
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