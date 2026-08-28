No ano passado, ele se transferiu para o City Ground por 37,5 milhões de libras. Segundo o Daily Mail , o Milan avalia um empréstimo com obrigação de compra, embora, no momento, os valores não tenham sido divulgados. Hutchinson é um meia-atacante canhoto, que pode jogar por toda a faixa ou atrás do atacante.





Os rumores vindos da Inglaterra foram confirmados pela Sky Sport , que informou que, nestas horas, o Milan pediu informações pelo ponta nascido em 2003 do Nottingham Forest. Em suma, o Milan está fazendo uma tentativa e também houve contatos com o agente do jogador.