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CM Grafica Gimenez Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Milan, Gimenez perto do Porto: contato com Farioli. O que acontece com Camarda

Milan
Mercado da bola
Porto
S. Gimenez
F. Camarda

O atacante mexicano se aproxima de uma transferência para o Porto, e o Milan inicia a busca por um novo reserva para Ramos

O futuro de Santi Gimenez está cada vez mais longe do Milan e cada vez mais perto do Porto. A passagem do atacante mexicano pelo Milan, que chegou a Milão há apenas 18 meses, já parece caminhar para os capítulos finais. O clube português, de fato, iniciou contatos oficiais com o Milan para levar o ex-Feyenoord para Portugal e a negociação avança em ritmo acelerado.


Os primeiros retornos são positivos e as partes parecem ter tomado uma direção bem definida: empréstimo com opção de compra fixada em cerca de 20 milhões de euros. Uma operação na qual o Porto trabalha com convicção, também graças ao aval do jogador. Francesco Farioli, técnico do Porto, de fato já teria tido uma conversa com Gimenez, recebendo do mexicano uma abertura total para a transferência para Portugal, como informou a SportMediaset. Um sinal importante, que pode acelerar ainda mais uma negociação que já entrou em sua fase decisiva.


  • AGENTES EM AÇÃO

    Enquanto isso, os agentes do Bebote mantêm contato constante com o Porto para definir os últimos detalhes do acordo e chegar ao desfecho positivo no menor tempo possível. A vontade das partes parece clara e, salvo surpresas, Gimenez pode em breve se despedir de Milanello. A eventual saída do mexicano, porém, abriria inevitavelmente outra necessidade no mercado do Milan. O Milan poderia, de fato, voltar a buscar um novo centroavante, talvez aproveitando as últimas oportunidades disponíveis nos últimos dias da janela de transferências.


    Com a saída de Gimenez, atrás do titular Gonçalo Ramos restaria apenas Francesco Camarda. Um talento de futuro brilhante, mas que poderia ser considerado ainda verde demais para sustentar sozinho o peso de uma função tão delicada ao longo de toda a temporada. Para Gimenez, portanto, Portugal está cada vez mais perto. E para o Milan pode se abrir um novo capítulo no mercado de atacantes.


    • Publicidade

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