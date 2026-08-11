Milan, Gimenez perto do Porto: contato com Farioli. O que acontece com Camarda

O futuro de Santi Gimenez está cada vez mais longe do Milan e cada vez mais perto do Porto. A passagem do atacante mexicano pelo Milan, que chegou a Milão há apenas 18 meses, já parece caminhar para os capítulos finais. O clube português, de fato, iniciou contatos oficiais com o Milan para levar o ex-Feyenoord para Portugal e a negociação avança em ritmo acelerado.





Os primeiros retornos são positivos e as partes parecem ter tomado uma direção bem definida: empréstimo com opção de compra fixada em cerca de 20 milhões de euros. Uma operação na qual o Porto trabalha com convicção, também graças ao aval do jogador. Francesco Farioli, técnico do Porto, de fato já teria tido uma conversa com Gimenez, recebendo do mexicano uma abertura total para a transferência para Portugal, como informou a SportMediaset. Um sinal importante, que pode acelerar ainda mais uma negociação que já entrou em sua fase decisiva.



